​Янукович заявил, что готов "переговорить" с Путиным об обмене пленными

Для этого ему "нужна инициатива президента Порошенко".

Бывший президент Виктор Янукович готов инициировать встречу с президентом России Владимиром Путиным для обмена пленными по процедуре "всех на всех".

Об этом он заявил на пресс-конференции в РФ.

"Я готов при необходимости, если будет такая инициатива с украинской стороны, переговорить с Путиным и внести такое предложение", - сказал Янукович.

По его словам, для этого ему нужна инициатива президента Петра Порошенко, а порядок обмена должен проходить по формуле "всех на всех".

Год назад Янукович говорил, что после своего бегства в Россию встречался с Путиным считанные разы. "Во-первых, необходимости нет. Во-вторых, он человек занятой", - объяснял бывший президент, который проживает в РФ, получив статус временного убежища.

Напомним, в 2018 году из российского плена удалось освободить только троих украинцев. На последнем в прошлом году заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу представители РФ покинули зал переговоров, когда украинская сторона подняла этот вопрос об освобождении заложников.

В январе 2019 на заседании ТКГ снова не удалось договориться об обмене пленными. Последний масштабный обмен заложниками между Украиной и боевиками "ЛДНР" на Донбассе состоялся 27 декабря 2017 года.