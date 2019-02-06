Митрополит УПЦ МП отказался комментировать свое заявление о давлении власти на церковь
Митрополит УПЦ МП отказался комментировать свое заявление о давлении власти на церковь
Бессмертная контрабанда. Как украинские производители обходят санкции РФ
Бессмертная контрабанда. Как украинские производители обходят санкции РФ
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Синод Православной церкви Украины принял первые решения
Синод Православной церкви Украины принял первые решения
Посольство США отреагировало на отстранение Супрун
Посольство США отреагировало на отстранение Супрун
Суд запретил Супрун исполнять обязанности министра (обновлено)
Суд запретил Супрун исполнять обязанности министра (обновлено)
Депутаты Ляшко заблокировали трибуну Рады
Депутаты Ляшко заблокировали трибуну Рады
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
ГлавнаяПолитика

Осужденный экс-президент Янукович даст пресс-конференцию в Москве

Адвокат Горошинский анонсировал "сюрпризы".

Осужденный экс-президент Янукович даст пресс-конференцию в Москве
Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве в марте 2018 года
Фото: EPA/UPG

Заочно приговоренный к 13 годам заключения экс-президент Украины Виктор Янукович сегодня выступит перед журналистами в Москве. Пресс-конференция Януковича назначена на 13:00 по киевскому времени. Об этом сообщил адвокат Януковича Александр Горошинский, пишет "Громадське".

Встреча Януковича со СМИ состоится в пресс-центре МИА "Россия сегодня" и будет посвящена "актуальным вопросам украинской политики".

Горошинский сообщал, что в ходе пресс-конференции Янукович будет говорить о приговоре, вынесенном Оболонским судом Киева, при этом, он отметил что "возможно, будут и сюрпризы".

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и заочно приговорил к 13 годам заключения.

С момента бегства в Россию Янукович регулярно проводит пресс-конференции. В феврале и марет 2014 года он выступал в Ростове-на-Дону, заявляя, что остается легитимным президентом Украины и главнокомандующим. В ходе пресс-конференции в ноябре 2016 года в российском Ростове-на-Дону Янукович заявлял, что на Донбассе воюют наемники и добровольцы. Он также призывал предоставить Донбассу автономию. Во время пресс-конференции в феврале 2017 года Янукович заявлял, что никогда не просил ввести российские войска в Украину. Кроме того, Янукович проводил пресс-конференцию в марте 2018 года в Москве. Тогда он, говоря об аннексии Крыма, заявил, что крымчане сделали "вынужденный выбор".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также