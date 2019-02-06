Осужденный экс-президент Янукович даст пресс-конференцию в Москве

Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве в марте 2018 года

Заочно приговоренный к 13 годам заключения экс-президент Украины Виктор Янукович сегодня выступит перед журналистами в Москве. Пресс-конференция Януковича назначена на 13:00 по киевскому времени. Об этом сообщил адвокат Януковича Александр Горошинский, пишет "Громадське".

Встреча Януковича со СМИ состоится в пресс-центре МИА "Россия сегодня" и будет посвящена "актуальным вопросам украинской политики".

Горошинский сообщал, что в ходе пресс-конференции Янукович будет говорить о приговоре, вынесенном Оболонским судом Киева, при этом, он отметил что "возможно, будут и сюрпризы".

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и заочно приговорил к 13 годам заключения.

С момента бегства в Россию Янукович регулярно проводит пресс-конференции. В феврале и марет 2014 года он выступал в Ростове-на-Дону, заявляя, что остается легитимным президентом Украины и главнокомандующим. В ходе пресс-конференции в ноябре 2016 года в российском Ростове-на-Дону Янукович заявлял, что на Донбассе воюют наемники и добровольцы. Он также призывал предоставить Донбассу автономию. Во время пресс-конференции в феврале 2017 года Янукович заявлял, что никогда не просил ввести российские войска в Украину. Кроме того, Янукович проводил пресс-конференцию в марте 2018 года в Москве. Тогда он, говоря об аннексии Крыма, заявил, что крымчане сделали "вынужденный выбор".