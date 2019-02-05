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ФСБ допросила двух украинских военнопленных моряков, - адвокат

За почти 2,5 месяца следователи так и не дали ни одного разрешения военным на свидания или телефонные переговоры.

ФСБ допросила двух украинских военнопленных моряков, - адвокат
Николай Полозов
Фото: qha.com.ua

Следователи Федеральной службы безопасности России допросили захваченных у берегов Крыма украинских моряков Михаила Власюка и Юрия Безъязычного.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

"Вчера состоялись следственные действия с военнопленным Михаилом Власюком, а сегодня – с Юрием Безъязычным. Следователями СУ ФСБ России были произведены допросы, в ходе которых Власюк и Безъязычный еще раз заявили о том, что являются военнопленными. В ходе допросов защитой был приобщен ряд заявлений и ходатайств следствию, в том числе на предоставление телефонных переговоров и на свидание с близкими", - написал адвокат в Facebook.

По его словам, следователи за почти 2,5 месяца так и не дали ни одного разрешения военным на свидания или телефонные переговоры.

"Зачастую, лица, в чьем производстве находятся уголовные дела, злоупотребляют своим правом давать разрешения на свидания и звонки, и ставят вынесение подобных разрешений в прямую зависимость от получения необходимых для следствия показаний" - отметил Полозов.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли Российской Федерации атаковали и захватили два украинских бронекатера и буксир, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. 24 моряка, находившиеся на кораблях, взяты в плен и вывезены в Москву. Россия не признает их статус военнопленных и намерена судить украинцев за "незаконное пересечение российской границы".

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