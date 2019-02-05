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Генпрокуратура передала АРМА арестованную у подельника Лазаренко наличность

Соответствующее постановление принял следственный судья Печерского районного суда Киева.

Генпрокуратура передала АРМА арестованную у подельника Лазаренко наличность
Павел Лазаренко
Фото: EPA/UPG

Арестованные ранее наличные денежные средства экс-сотрудника правительства Павла Лазаренко (премьер в 1996-1997 годах) в сумме 110,7 тыс. евро и 9,3 тыс.долларов США переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщает, что это было сделано департаментом международно-правового сотрудничества ГПУ на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева.

Средства ранее были арестованы в уголовном производстве по подозрению вышеуказанного гражданина в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем).

Агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Генпрокуратуре, что речь идет о гражданине М. и в уголовном производстве он проходит как подельник Павла Лазаренко.

В материале шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной "Грабли по имени Лазаренко" говорилось, что Украина может получить $160 млн, конфискованных у Лазаренко, если экс-премьер согласится на сделку с США.

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