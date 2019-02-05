Суд запретил Супрун исполнять обязанности министра (обновлено)
Суд запретил Супрун исполнять обязанности министра (обновлено)
Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
"Укрзализныця" назвала самые популярные поезда за границу
"Укрзализныця" назвала самые популярные поезда за границу
Нарастающая тревога
Нарастающая тревога
Учителя физкультуры, которого избил отец ученика лицея на Оболони, выписали из больницы
Учителя физкультуры, которого избил отец ученика лицея на Оболони, выписали из больницы
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Депутаты Ляшко заблокировали трибуну Рады
Депутаты Ляшко заблокировали трибуну Рады
Почему Украина не может назначить недостающих послов за рубежом
Почему Украина не может назначить недостающих послов за рубежом
ГлавнаяПолитика

​Помощница сына Порошенко выиграла конкурс на госсекретаря Министерства ветеранов

Людмила Дараган в 2014 году баллотировалась в парламент по списку БПП под №152.

​Помощница сына Порошенко выиграла конкурс на госсекретаря Министерства ветеранов
Фото: zn.ua

Помощница народного депутата Алексея Порошенко (сын главы государства Петра Порошенко) Людмила Дараган победила на конкурсе на государственного секретаря Министерства по делам ветеранов.

Об этом "Украинским новостям" сообщили в отделе обеспечения деятельности Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

Дараган - помощница-консультант Порошенко-младщего и координатор проекта "Украина - Солидарность - НАТО". Она была помощницей Петра Порошенко во время его последней каденции в Раде.

В 2014 году Дараган баллотировалась в парламент по списку БПП под №152.

Другими претендентами на должность были безработные Александр Бурдиян (занял второе место) и Евгений Кадиков, а также председатель наблюдательного совета благотворительной организации "Благотворительный фонд "Бок о бок в будущее" Богдан Гнатковский.

Напомним, что министр по делам ветеранов Ирина Фриз в свое время тоже была помощницей Петра Порошенко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Українські новини"
Темы:
Новости по теме:

Читайте также