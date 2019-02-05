​Помощница сына Порошенко выиграла конкурс на госсекретаря Министерства ветеранов

Людмила Дараган в 2014 году баллотировалась в парламент по списку БПП под №152.

Помощница народного депутата Алексея Порошенко (сын главы государства Петра Порошенко) Людмила Дараган победила на конкурсе на государственного секретаря Министерства по делам ветеранов.

Об этом "Украинским новостям" сообщили в отделе обеспечения деятельности Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

Дараган - помощница-консультант Порошенко-младщего и координатор проекта "Украина - Солидарность - НАТО". Она была помощницей Петра Порошенко во время его последней каденции в Раде.

В 2014 году Дараган баллотировалась в парламент по списку БПП под №152.

Другими претендентами на должность были безработные Александр Бурдиян (занял второе место) и Евгений Кадиков, а также председатель наблюдательного совета благотворительной организации "Благотворительный фонд "Бок о бок в будущее" Богдан Гнатковский.

Напомним, что министр по делам ветеранов Ирина Фриз в свое время тоже была помощницей Петра Порошенко.