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Российскую телеведущую Ивлееву не пустили в Украину за незаконное посещение Крыма

Она летала на оккупированный полуостров в 2017 году.

Российскую телеведущую Ивлееву не пустили в Украину за незаконное посещение Крыма
Анастасия Ивлеева
Фото: Cosmopolitan

Государственная пограничная служба не пустила в Украину российскую телеведущую и видеоблогера Анастасию Ивлееву.

На сайте ведомства говорится, что она прилетела в Киев рейсом из Минска. При проверке выяснилось, что в 2017 году она находилась в Крыму и въезжала туда с территории России, что запрещено украинским законодательством. Из-за этого ей запретили въезд на Украину на три года.

Ивлеева известна по программе о путешествиях "Орел и решка". На ее канал в YouTube подписаны больше двух с половиной миллионов человек, на страницу в Instagram - больше десяти миллионов.

Напомним, что законно в Крым можно попасть только через пункты въезда-выезда в Херсонской области.

В связи с оккупацией Крыма Украина запретила полеты на полуостров с 12 марта 2014. Аналогичные запреты ввели Европейская организация по безопасности полетов (Eurocontrol) и Международная организация гражданской авиации (IKAO).

Украина начислила начислила российским авиакомпаниям штрафов на десятки миллионов гривен за полеты в оккупированный Крым. Однако взыскать эти деньги Госавиаслужба пока не смогла.

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