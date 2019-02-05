Суд запретил Супрун исполнять обязанности министра

Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Решение было принято 5 февраля в качестве обеспечительной меры по иску народного депутата Игоря Мосийчука.

Он подал суд с требованием установить отсутствие у Супрун полномочий, "поскольку ее назначение на указанную должность в установленном порядке компетентным органом осуществлено не было". Супрун с 27 июля 2016 года исполняет обязанности министра здравоохранения Украины. Министры назначаются на должность Верховной Радой.

Постановление Окружного админсуда Киева вступает в силу с момента подписания судьей. Оно может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 15 дней.

В пресс-службе Министерства здравоохранения LB.ua сообщили, что Ульяна Супрун сейчас находится в командировке. "Комментировать решение суда пока не можем, так как у нас ещё нет его на руках, но идут консультации с юристами", - сказали в пресс-службе.

Фото: facebook.com/O.Liashko

Фото: facebook.com/O.Liashko

Как ранее писал LB.ua, украинское законодательство не запрещает быть и.о. министра сколько угодно месяцев - этот вопрос вообще никак не регулируется.

Но по закону, члены Кабмина назначаются на должность парламентом, а не премьер-министром, как произошло в случае Супрун. В распоряжении Гройсмана речь идёт о том, что исполнение обязанностей возлагается на неё «временно», но не указано, сколько именно времени оно может продлиться. В Законе «Про центральные органы исполнительной власти” написано, что «Министерство возглавляет министр Украины, который является членом Кабинета Министров Украины». И ни слова про и.о. Это оставляет широкое поле для подачи судебных исков.

Напомним, в 2015 году тогдашний генпрокурор Виктор Шокин показал видео, на котором нардеп Мосийчук просит и получает взятку за помощь в предпринимательской деятельности. Несмотря на это депутат до сих пор находится на свободе и не понес никакого наказания.

Окружной админсуд Киева в последнее время принял немало одиозных решений. Например, в августе 2018 года он приостановил введение в действие новых норм, ограничивающих высотность и плотность застройки, а в декабре признал незаконным увольнение руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова.