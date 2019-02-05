Российские банки ныряют в украинскую землю

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Будут ли они в украинских городах поднимать триколоры на своей земле, полученной на законных основаниях, – не известно. Скорее всего, нет. Потому как будет слишком вызывающе и опасно. Но при желании могли бы сделать и это.

То, что кажется невероятным на исходе пятого года войны РФ против нашей страны – тем не менее, к сожалению, реальность. Это иллюстрация того, к чему приводит готовность вести с предприятиями страны-противника business as usual.

И это кажется тем более гротескным, что официальный Киев хоть и с большим опозданием, но всё же сделал шаг в правильном направлении. И в марте 2017 года указом президента Порошенко было введено в действие решение СНБО относительно санкций к пяти банкам с российским капиталом - ВТБ, БМ Банка, Проминвестбанка, Сбербанка и VS Bank. Предполагалось, что попав под санкции российские банки будут вынуждены прекратить свою деятельность на территории страны. Однако за год количество банков страны-агрессора на территории Украины уменьшилось лишь на одно финучреждение: VS Bank решил приобрести Сергей Тигипко.

Поэтому в 2018 году санкции в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц были продлены. Новым указом Порошенко они были введены в отношении оставшихся четырех российских финансовых учреждений. В результате БМ Банк в марте прошлого года принял решение о прекращении банковской деятельности с сохранением юридического лица. А ВТБ Банк в декабре прошлого года был вынужден начать процедуру ликвидации.

Санкционное раздорожье

Уже через три недели руководство Украины должно будет решить вопрос с продлением санкций против российских финучреждений – 1 марта заканчивается срок действия санкций против них. Но оставшиеся два крупных системных банка секционные сложности пережили без особых проблем. Поскольку за ними стоит российское государство - «Сбербанк» на 100% принадлежит ОАО «Сбербанк России»; «Проминвестбанк» на 99% принадлежит российской государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности «Внешэкономбанк».

С точки зрения обеспечения национальной безопасности и создания эффективного механизма контроля деятельности банков страны-противника введённые в 2018 году санкции нужно не только продолжить, но и значительно расширить. Так как одним «выводом капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц» негативные и опасные последствия деятельности российских финучреждений не ограничиваются.

В частности, в новых санкциях нужно чётко и однозначно выписать запрет на сдачу им имущества и земли в залог. Поскольку за последний год «Сбербанк» и «Проминвестбанк» заметно активизировали работу по взиманию залогового имущества украинских компаний. В декабре прошлого года, например, широкий резонанс получила история с кондитерской фабрикой «АВК». Тогда Хозяйственный суд Донецкой области принял решение о взысканиис «АВК» кондитерской фабрики, в том числе помещения и оборудования, в пользу «Проминвестбанка». Несмотря на то, что акционеры «АВК» предпринимали постоянные попытки договориться с банком о реструктуризации задолженности.

Подобная практика получения залоговых земельных участков широко применяется «Проминвестбанком» и «Сбербанком» по всей Украине. То есть, налицо угроза перехода большого количества земельных участков разного размера - от нескольких соток до десятков гектаров (к примеру, завод по изготовлению резинотехнических изделий с площадью земельного участка 29,968 га в городе Белая Церковь на Киевщине) - под контроль российских государственных структур.

Чем чревато соседство с такими российскими анклавами могут рассказать наши европейские соседи. Например, из Словакии. Где доверенные и проверенные «байкеры Путина» из группы «Ночные волки», получив контроль над заброшенной свинофермой, быстро превратили её военно-тренировочный лагерь. И на закрытой и охраняемой территории этой военной базы вместе с местной правой группировкой «Словацкие добровольцы» проводили военные учения. В ходе которых были использованы даже танки, правда, старые.

Киевские первопроходцы

Поэтому нужно взвешенное комплексное решение СНБО для того, чтобы эту угрозу «ликвидировать в зародыше». Ведь пока адекватных мер противодействия нет, россияне будут продолжать наращивать темпы экспансии. Действуя при этом всё более агрессивно.

К примеру, ещё одна ставшая резонансной в прошлом году история со столичным торговым центром «Магеллан». В июне прошлого года в него ворвались около сотни «титушек». Они захватили торгово-развлекательный комплекс площадью 28539,5 кв.м. в пользу «Сбербанка».

Как пояснили россияне тогда, этот захват собственности украинских компаний состоялся в рамках выполнения ипотечного договора. Однако потом российский банк попытался забрать в аренду не только землю, на которой расположен объект, но и весь земельный участок. Поскольку в тот момент, когда залоговое имущество переходит в собственность того или иного банка, у финансового учреждения появляется формальный повод переоформления на себя договора аренды на земельный участок...

Именно так и поступил «Сбербанк». Уже в ноябре прошлого года Департамент земельных ресурсов КГГА зарегистрировал проект решения, в котором «Сбербанку» предлагалось передать «в аренду на 5 лет земельной участок площадью 3,4157 га из земель коммунальной собственности территориальной общины города Киева». Причём провести эту операцию в пользу российского банка департамент КГГА предлагал по упрощенной процедуре(!)

Такой подход встретил сопротивление части депутатов. В прошлом месяце состоялось заседание Комиссии Киевсовета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции. На нём Комиссии градостроительства, архитектуры и землепользования Киевсовета было рекомендовано снять с рассмотрения проект решения о передаче земельного участка под ТРЦ «Магеллан» «Сбербанку». На том же заседании также было принято решение - обратиться в Департамент земельных ресурсов КГГА с требованием об отзыве скандального проекта решения.

Кроме этого, был подготовлен проект решения Киевсовета о введении моратория на передачу имущества и земельных участков коммунальной собственности территориальной общины Киева в собственность компаниям, в уставном капитале которых имеется доля (25%) государства-агрессора. Он может стать подзаконным актом. Депутаты поддержали проект 22 января на заседании Постоянной комиссии Киевсовета.

Маркер для политики государства

Окончательное же решение будет приниматься на пленарном заседании столичного горсовета. То, каким оно окажется, станет маркером для направления государственной политики в стране в целом по отношению к активности российских банков с государственным капиталом. Учитывая, что киевский мэр Кличко - тесный союзник президента. И координирует с ним свои важнейшие шаги.

Безусловно, столица оказалась в непростой ситуации - Киеву приходится действовать как первопроходцу. Но пока нет (и не известно, появится ли оно в марте) решения СНБО о запрете передачи земли в собственность российским банкам, в компетенции киевских депутатов сделать хотя возможное – и ввести подзаконным актом в столице мораторий на такую передачу.

Давая обещание со своих бигбордов «Изменим Киев - изменим страну» Виталий Кличко прав. Прав в том, что Киев, действительно, неоднократно становился пионером в принятии и реализации необходимых новых решений. Правда, на сегодня открытым остаётся вопрос в том, как именно столица будет изменять страну. Или поделится опытом, как поставить заслон захвату земли российскими структурами с гибридным использованием юридических механизмов и "титушек". Или даст отмашку к тому, что российские флаги на законных основаниях смогут быть подняты по всей Украине - от Львова до Одессы.