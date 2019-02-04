Служба зовнішньої розвідки України обрала нову символіку

Емблема має вигляд рівностороннього золотого лілейного хреста, стилізованого як троянда вітрів. Поверх нього в центрі емблеми – зображення малого Державного Герба України. Під лілейним хрестом півколом розміщено золоту стрічку з девізом «Omnia Vincit Veritas» (з латини – «Істина перемагає все»).

Ця емблема розміщена і на прапорі Служби зовнішньої розвідки України, якого досі розвідувальний орган взагалі не мав. Прапор має графітово-сірий колір, що асоціюється із кольором воронованої сталі, зброї. Водночас, уособлює собою таємність, стриманість, приховану силу дій розвідки.

Чому саме такі символи, кольори, висловлювання? Відповідь доволі проста. Кожна держава, організація, рід військ, спецслужба мають свою символіку, в якій, зазвичай, відображені суть діяльності, основні ідеї та цінності.

Геральдична лілея є одним із багатозначних символів. Її зображення зустрічаються на Стародавньому Сході, в Палестині, Англії, Італії, Франції, в гербах низки польських князів. Лілея з біблійних часів є втіленням чистоти і символом Богородиці. Гармонійна форма і унікальна симетрія цієї квітки забезпечили їй популярність і в сучасному суспільстві.

У картографії лілея є дороговказом, напрямком руху. На географічних мапах вона вінчає троянду вітрів, вказуючи на Полярну зірку. В сенсі символу – це дороговказ до «світла істини», шляху до правдивої інформації, що є одним із основоположних принципів розвідки. Троянда вітрів означає здатність діяти в усіх напрямках і сторонах світу.

Втілення у одному зображенні лілеї, лілейного хреста і троянди вітрів, підкріплене висловлюванням із біблійних джерел, робить емблему наповненою багатозначними символами і змістом, характерними саме для діяльності розвідки. Не випадково лілея здавна була розвідницькою ознакою тих, «хто іде попереду», хто шукає істину, правду. Вона використовується у символіці низки розвідувальних організацій світу, а ще є незмінним символом скаутів, тобто розвідників.

Якщо вдатися до порівнянь, то побачимо, що нова емблема Служби зовнішньої розвідки України не схожа на жодну емблему інших вітчизняних відомств, як і прапор, зрештою, як і сама специфічна діяльність зовнішньої розвідки.

Усе це невипадково. Останнім часом Служба зовнішньої розвідки України демонструє рішучість у проведенні модернізації за всіма напрямами оперативно-службової діяльності. Ключовою віхою цього процесу, як засвідчив у інтерв’ю для «LB.ua» Голова СЗРУ Єгор Божок, стала затверджена Президентом України в липні 2018 року Концепція реформування Служби зовнішньої розвідки України відповідно до стандартів НАТО. Ця Концепція була розроблена за результатами всебічного аудиту діяльності СЗР України з урахуванням найкращих практик розвідувальних органів країн-засновниць НАТО і передбачає цілий комплекс заходів: від спрощення управлінської вертикалі і удосконалення позицій за кордоном до оновлення законодавчої бази.

Звісно, що на тлі цих основоположних питань оновлення геральдичного комплексу не має на меті якось вплинути на результати діяльності. Але вже сам факт того, що це, здавалося б, другорядне питання не залишено повз увагою, свідчить про дійсно комплексний підхід до всього.

Водночас це ще раз може свідчити про серйозні наміри щодо змін у роботі зовнішньої розвідки, яка в умовах російської агресії має відігравати важливу роль у ефективному функціонуванні сектору безпеки і оборони України. І нехай це відбувається з новою емблемою, новим прапором, новими підходами до роботи та новими ідеями.