Также утвержден порядок ее использования.

Президент Петр Порошенко утвердил эмблему Службы внешней разведки в виде золотого лилейного креста, а также порядок ее использования.

Об этом говорится в указе президента №27 от 1 февраля.

Эмблемой внешней разведки служит равносторонний золотой лилейный крест, поверх которого в центре размещен малый Государственный герб Украины.

"Эмблема изображается на флаге Службы внешней разведки Украины... и может воспроизводиться на административных зданиях и сооружениях Службы внешней разведки Украины, в служебных кабинетах, залах заседаний, на ведомственных поощрительных отличиях Службы внешней разведки, знаках различия на форменной одежде военнослужащих", - говорится в указе.

Под эмблемой полукругом размещена золотая девизная лента с черными буквами девиза "OMNIA VINCIT VERITAS", что с латыни переводится как "Истина побеждает все".

Фото: president.gov.ua

Также утвержден флаг внешней разведки, который является прямоугольным полотнищем графитово-серого цвета 2:3 с эмблемой службы размером 1/2 ширины полотна в центре.

Напомним, ранее Порошенко установил 24 января Днем внешней разведки Украины.

В октябре прошлого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил о начале строительства новой штаб-квартиры Службы внешней разведки.