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​Нардеп Кривенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты

Прием документов завершается 3 февраля.

​Нардеп Кривенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты
Виктор Кривенко
Фото: facebook.com/viktor.kryvenko.1

Депутат Верховной Рады Виктор Кривенко в пятницу принес документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты на выборы 31 марта.

Кривенко баллотируется от политической партии "Народный Рух Украины", лидером которой он является.

ЦИК должен зарегистрировать его или отказать в регистрации в течение 5 дней.

Всего комиссия получила документы от 58 претендентов: 26 из них уже зарегистрированы кандидатами, 12 отказано в регистрации, а документы 20 пребывают на рассмотрении. 

Прием документов завершится 3 февраля, а регистрация - 8 февраля.

Кривенко в 2014 году прошел в Верховную Раду по списку партии "Самопомощь", но был исключен из ее фракции 31 августа 2015 года из-за голосования в поддержку изменений Конституции. 31 марта 2016 года стало известно, что Кривенко вместе с соратником Павлом Кишкарем вошел во фракцию "Блока Петра Порошенко", чем помог сохранить коалицию.

В апреле того же года депутаты вступили в "Народный Рух".

В 2017 году вместо Виктор Кривенко стал лидером "Руха", сменив Василия Куйбиду, возглавлявшего партию с 2012 года.

В 2014 году за кандидата в президенты от НРУ Василия Куйбиду проголосовали 0,06% избирателей - всего 12,4 тысячи человек.

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Источник: "Українські новини"
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