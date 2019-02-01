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Российскому следователю предъявили подозрение за дела против Яценюка и Яроша

Следователя обвиняют по статье о незаконном привлечении к уголовной ответственности.

Российскому следователю предъявили подозрение за дела против Яценюка и Яроша
Арсений Яценюк
Фото: nfront.org.ua

Генеральная прокуратура Украины составила уведомление о подозрении следователю Следственного комитета РФ Артуру Найманову за незаконное привлечение к уголовной ответственности четырех граждан Украины, среди которых бывший премьер-министр Арсений Яценюк и народный депутат Дмитрий Ярош.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина".

"Сегодня составлено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного в ч.2 ст.272 Уголовного кодекса за незаконное привлечение к уголовной ответственности, объединенное с обвинением в совершении тяжкого преступления с фальсификацией доказательств следователя Следственного комитета РФ", - сказал прокурор отдела Генпрокуратуры Александр Новиков на брифинге в пятницу.

По его словам, в ходе расследования было установлено, что данный следователь "при отсутствии каких-либо доказательств причастности граждан Украины к указанным преступлениям подписал постановление о привлечении к ответственности в качестве обвиняемых... Корчинского, Яценюка, Мазура и Яроша по ч.2 ст. 209 Уголовного кодекса РФ".

Напомним, в 2015 году следственный комитет РФ признал Яценюка участником чеченской войны и что якобы он удостоился даже высшей награды Джафара Дудаева.

Вместе с Яценюком якобы воевал целый ряд других граждан Украины, которые сейчас вошли в "украинский политический Олимп". Среди таких людей Следком РФ называл Дмитрия Корчинского, Игоря Мазура, Дмитрия Яроша, Валерия Бобровича, Олега Тягнибока и его брата - Андрея, Владимира Мамалыгу.

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