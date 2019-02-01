Тимошенко: Украине нужна страховая медицина

В Украине нужно ввести страховую медицину и откорректировать медицинскую реформу, введенную действующей властью, поскольку она не дала желаемых результатов ни для пациентов, ни для медиков. Об этом заявила Юлия Тимошенко во время общения с медицинским сообществом в Сумах.

«Необходимо взять ту модель, по которой живет 90% цивилизованного мира - нормальное медицинское страхование, которое дает право каждому человеку иметь свободный доступ к получению медицинской помощи», - отметила лидер «Батькивщины».

По ее убеждению, страховая медицина может быть построена таким образом, чтобы большую часть медицинской страховки платил работодатель, который при этом платил меньше налогов.

Именно поэтому закон о медицинском страховании надо принимать одновременно с Налоговым кодексом, чтобы снизить налоговую нагрузку на бизнес.

«А для пенсионеров, нетрудоспособных людей, малолетних детей страхование будет обеспечивать государство, так как это происходит во всех странах, где действует страховая медицина», - пояснила Юлия Тимошенко свое видение здравоохранения.

К сожалению, нынешняя реформа медицинской отрасли не решила основной проблемы: не сделала медицинские услуги качественными и доступными, а зарплату врачей - достойной, констатирует лидер «Батькивщины».

К тому же, украинский бюджет сегодня настолько жалок, что денег едва хватило на первое звено медицинской помощи, а второе и третье звено - переведены на хозрасчет. А это значит, что украинцы вынуждены сами дорого платить за исследования и лечения с американскими и европейскими протоколами.

Провалом власти, по мнению Юлии Тимошенко, является реорганизация скорой помощи. В украинских реалиях переход на американскую систему, когда на вызов в сверхсложных ситуациях выезжает скорая с парамедиками, приводит к тому, что в 100% случаев человек попадает в больницу.

«И если сейчас нас министр здравоохранения информирует, что можно вызвать скорую лишь тогда, когда температура выше 40 градусов, если давление поднялось по этой аналогии до 300 - тогда ехать уже не надо, тогда уже надо машины посылать ...» - отметила Тимошенко.

По ее мнению, нужно возвращаться к европейской модели скорой помощи, будет реагировать практически на все вызовы, помощь будет предоставляться своевременно, а госпитализация составит в среднем 20-25 процентов.

Качество жизни в Украине, в частности, ненадлежащее медицинское обслуживание, значительно хуже, чем во многих странах, и поэтому мы проигрываем конкуренцию за человека, - констатирует лидер «Батькивщины».

«Сегодня нам надо стать конкурентными в мире в соревнованиях за народ, за людей, за креативный класс. А для этого нужен качественно другой уровень жизни», - подытожила Юлия Тимошенко.