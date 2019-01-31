Наблюдательный совет НОТУ разорвал контракт с Аласанией

9 членов совета проголосовали "за", трое - "против".

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании сегодня досрочно разорвал контракт с председателем правления Зурабом Аласанией. Об этом сообщила замглавы Набсовета Светлана Остапа на своей странице в Фейсбуке.

"Только что Наблюдательный совет Общественного большинством голосов проголосовал за досрочный разрыв контракта с главной правления ПАТ НOТУ Зурабом Аласанией. 9 за, 3 против", - написала Остапа.

Причины решения не сообщаются.

Напомним, 10 апреля 2017 наблюдательный совет избрал Аласанию главой правления, 1 ноября 2017 он подал в отставку по собственному желанию с должности гендиректора НТКУ.

В 2013 году Зураб Аласания стал одним из основателей и журналистов Hromadske.tv, является членом общественной организации Hromadske.tv, членом Независимой Медиарады и Комиссии по журналистской этике.

25 марта 2014 Кабинет министров Украины назначил Аласанию генеральным директором Национальной телекомпании Украины. Команда Зураба Аласания создала логотип общественного вещания и переименовала Первый национальный на «UA: Первый». После того как бывшие ОГТРК объединились в НТКУ для последующего создания публичного акционерного общества «Национальная общественная телерадиокомпания».