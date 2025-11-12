Творче об’єднання Stadium Family призупинило роботу після підозри співвласнику Міндічу

Творче об’єднання Stadium Family заявило про тимчасове припинення діяльності після того, як одному з його співвласників, Тимуру Міндічу, повідомили про підозру, ідеться в інстаграм-акаунті.
Команда наголосила, що проєкт завжди займався розважальним, а не політичним контентом.
«Ми займалися завжди виробництвом розважального контенту, не політичного, тому ці події не мають жодного відношення до жодного з резидентів, сценаристів та технічної групи каналу. Наразі ми припиняємо роботу свого каналу на невизначений час», — зазначено в дописі.
«Суспільне» повідомляє, що за даними YouControl, Міндіч володіє 75% Stadium Family, а 25% належать, коміку з «Вечірнього Кварталу Володимирові Мартинцю».
Stadium Family створює розважальні шоу на YouTube, серед яких — «Мафія», «Шпигун», «Батли» та «Розряд».
- Докладніше про скандал довкола Тимура Міндіча читайте в матеріалі LB.ua «Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці».
- Володимир Зеленський анонсував санкції проти Міндіча, а також Олександра Цукермана.
- Тим часом Державна прикордонна служба провела службове розслідування щодо перетину кордону бізнесменом. Прикордонники заявляють — Міндіч залишив Україну законно.