Творче об’єднання Stadium Family призупинило роботу після підозри співвласнику Міндічу

Творче об’єднання Stadium Family заявило про тимчасове припинення діяльності після того, як одному з його співвласників, Тимуру Міндічу, повідомили про підозру, ідеться в інстаграм-акаунті.

«Ми займалися завжди виробництвом розважального контенту, не політичного, тому ці події не мають жодного відношення до жодного з резидентів, сценаристів та технічної групи каналу. Наразі ми припиняємо роботу свого каналу на невизначений час», — зазначено в дописі.

«Суспільне» повідомляє, що за даними YouControl, Міндіч володіє 75% Stadium Family, а 25% належать, коміку з «Вечірнього Кварталу Володимирові Мартинцю».

Stadium Family створює розважальні шоу на YouTube, серед яких — «Мафія», «Шпигун», «Батли» та «Розряд».