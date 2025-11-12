Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ГоловнаКультура

Творче об’єднання Stadium Family призупинило роботу після підозри співвласнику Міндічу

"Ми займалися завжди виробництвом розважального контенту, не політичного", - запевнила команда.

Творче об’єднання Stadium Family призупинило роботу після підозри співвласнику Міндічу
Тимур Міндіч
Фото: Наші гроші

Творче об’єднання Stadium Family заявило про тимчасове припинення діяльності після того, як одному з його співвласників, Тимуру Міндічу, повідомили про підозру, ідеться в інстаграм-акаунті

Команда наголосила, що проєкт завжди займався розважальним, а не політичним контентом.

«Ми займалися завжди виробництвом розважального контенту, не політичного, тому ці події не мають жодного відношення до жодного з резидентів, сценаристів та технічної групи каналу. Наразі ми припиняємо роботу свого каналу на невизначений час», — зазначено в дописі.

«Суспільне» повідомляє, що за даними YouControl, Міндіч володіє 75% Stadium Family, а 25% належать, коміку з «Вечірнього Кварталу Володимирові Мартинцю».

Stadium Family створює розважальні шоу на YouTube, серед яких — «Мафія», «Шпигун», «Батли» та «Розряд». 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies