Про оборону Покровська-Мирнограда
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
З національного музею Сирії викрали римські статуї

Викрадені статуї датуються римською епохою.

До національного музею Сирії проникли злодії, які викрали кілька стародавніх статуй, що датуються римською епохою.

Про це повідомляє AP з посиланням на сирійських чиновників.

Посадовець Генерального директорату Сирії з питань старожитностей та музеїв повідомив, що було викрадено шість мармурових статуй, і що розслідування триває.

Інший чиновник повідомив, що крадіжка сталася в неділю ввечері та була виявлена, коли одні з дверей у класичному відділі були знайдені зламаними.

В свою чергу, начальник поліції в Дамаску, бригадний генерал Осама Аткех, повідомив, що з музею було викрадено кілька статуй та рідкісних колекційних предметів. Правоохоронець додав, що охоронців та інших осіб допитують.

Національний музей Дамаска знову відкрився в січні, через місяць після того, як повстанці скинули президента Башара Асада. Він зберігає безцінні старожитності. Після початку громадянської війни в Сирії у березні 2011 року безпеку було покращено за допомогою металевих воріт та камер спостереження. Сирійська влада перевезла до Дамаска сотні артефактів з усієї країни.
