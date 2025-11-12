З національного музею Сирії викрали римські статуї

До національного музею Сирії проникли злодії, які викрали кілька стародавніх статуй, що датуються римською епохою.

Про це повідомляє AP з посиланням на сирійських чиновників.

Посадовець Генерального директорату Сирії з питань старожитностей та музеїв повідомив, що було викрадено шість мармурових статуй, і що розслідування триває.

Інший чиновник повідомив, що крадіжка сталася в неділю ввечері та була виявлена, коли одні з дверей у класичному відділі були знайдені зламаними.

В свою чергу, начальник поліції в Дамаску, бригадний генерал Осама Аткех, повідомив, що з музею було викрадено кілька статуй та рідкісних колекційних предметів. Правоохоронець додав, що охоронців та інших осіб допитують.

Національний музей Дамаска знову відкрився в січні, через місяць після того, як повстанці скинули президента Башара Асада. Він зберігає безцінні старожитності. Після початку громадянської війни в Сирії у березні 2011 року безпеку було покращено за допомогою металевих воріт та камер спостереження. Сирійська влада перевезла до Дамаска сотні артефактів з усієї країни.