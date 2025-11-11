Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Про оборону Покровська-Мирнограда
У Великій Британії триває Український тиждень: культура, освіта та інновації

Пртягом тижня з 3 по 14 листопада в низці британських міст тривають українські культурні заходи.

CultHub
У Великій Британії триває Український тиждень: культура, освіта та інновації
Фото: mig.com.ua

У провідних університетах Великої Британії триває Український тиждень — серія подій, присвячених сучасній Україні, її історичній пам’яті, культурі, науці та міжнародному партнерству. Ініціатива покликана об’єднати українських і британських науковців, митців та дослідників, аби показати, як культура, освіта й інновації зміцнюють українську державність у час війни. про це пише в себе на сторінці Український Інститут. 

Перший день програми зосереджено на темах історичної пам’яті та державності. Учасники обговорюють роль пам’яті у формуванні сучасної української ідентичності, а також Крим як простір боротьби за права й свободу. Частину заходів присвячено сучасній українській культурі — відбудуться дискусії про літературу, переклад та роль митців у комунікації України зі світом.

У межах тижня також відбуваються круглі столи та нетворкінг-сесії між українськими й британськими університетами, присвячені розвитку стратегічного партнерства у сфері освіти, науки й технологій.

Український тиждень у Великій Британії триває з 3 до 14 листопада. Ініціатива реалізована у партнерстві з Cormack Consultancy Group, Twinning Ukraine, Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, Ukrainian Institute – Українським інститутом, Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим, Кримською платформою, за підтримки Міністерства освіти і науки України та Міністерства закордонних справ України.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
