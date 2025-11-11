У Великій Британії триває Український тиждень: культура, освіта та інновації

У провідних університетах Великої Британії триває Український тиждень — серія подій, присвячених сучасній Україні, її історичній пам’яті, культурі, науці та міжнародному партнерству. Ініціатива покликана об’єднати українських і британських науковців, митців та дослідників, аби показати, як культура, освіта й інновації зміцнюють українську державність у час війни. про це пише в себе на сторінці Український Інститут.

Перший день програми зосереджено на темах історичної пам’яті та державності. Учасники обговорюють роль пам’яті у формуванні сучасної української ідентичності, а також Крим як простір боротьби за права й свободу. Частину заходів присвячено сучасній українській культурі — відбудуться дискусії про літературу, переклад та роль митців у комунікації України зі світом.

У межах тижня також відбуваються круглі столи та нетворкінг-сесії між українськими й британськими університетами, присвячені розвитку стратегічного партнерства у сфері освіти, науки й технологій.

Український тиждень у Великій Британії триває з 3 до 14 листопада. Ініціатива реалізована у партнерстві з Cormack Consultancy Group, Twinning Ukraine, Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, Ukrainian Institute – Українським інститутом, Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим, Кримською платформою, за підтримки Міністерства освіти і науки України та Міністерства закордонних справ України.