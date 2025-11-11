Помер співзасновник видавництва "Саміт-Книга" Ігор Степурін

Помер видавець, співзасновник видавництва "Саміт-Книга" Ігор Степурін. Про це повідомив його брат, Іван Степурін, пише "Читомо".

Прощання з Ігорем Степуріним відбудеться 12 листопада о 12:00 у ритуальному залі Національного наукового центру радіаційної медицини, гематології та онкології за адресою проспект Берестейський 119/121 (корпус 5). Інші деталі невідомі.

Ігор Степурін – колишній виконавчий директор Української видавничої асоціації. Очолював благодійний фонд "Бібліотечна країна". Засновник книжкового клубу Верховної Ради України.

"З глибоким сумом повідомляємо про непоправну втрату – відійшов у засвіти Ігор Степурін, видавець, громадський діяч, наш колега й друг. Він завжди діяв принципово, чесно й з великою повагою до людей. Він був людиною, яка щиро й віддано служила українській книжці. Відкривав читачам десятки авторів, допомагав зростати молодим письменникам і знаходив натхнення у кожному доброму тексті, невтомно працював, щоб українські бібліотеки мали нові книжки, техніку, можливості розвитку – і щоб слово, культура, знання були доступні кожному. Вмів запалювати ідеями, надихати, підтримувати й творити спільноти навколо книжки. Його праця – це величезний внесок у розвиток видавничої галузі та культурного життя країни. Світла пам’ять", – написали в Українській видавничій асоціації.