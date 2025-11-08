У Вероні скасували виступ російського співака Ільдара Абдразакова — «друга Путіна» та керівника театру в окупованому Севастополі

У січні 2026 року в італійській Вероні мав відбутися виступ російського баса Ільдара Абдразакова в опері «Дон Жуан» у Teatro Filarmonico. Однак гастролі скасовано.

Про це повідомила у Х віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно, написавши: «Ми знову виграли у Путіна та кремлівської пропаганди». Та попри те, до процесу скасування долучилася Юлія Навальна.Європарламентарка подякувала їй та Фонду боротьби з корупцією (ФБК), які закликали театр відмовитися від участі співака, відомого своєю підтримкою російського режиму.

Ім’я Абдразакова вже зникло з сайту театру. Це не перше скасування його виступів: у 2024 році концерт співака скасували в Неаполі, а у 2023 — у Мюнхені.

Ільдар Абдразаков є художнім керівником театру в окупованому Севастополі та публічно підтримує Путіна. Як і диригент Валерій Гергієв, він належить до тих представників російської культури, чия діяльність за кордоном дедалі частіше викликає спротив.