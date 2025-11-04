Україна вперше бере участь на бієнале сучасного мистецтва в Гватемалі

Україна вперше буде представлена на бієнале сучасного мистецтва у Гватемалі проєктом художниці Алевтини Кахідзе, що розповідає про російсько-українську війну. Представницею нашої країни стане художниця Алевтина Кахідзе з проєктом „I’m Still Drawing This War” („Я все ще малюю цю війну”). Проєкт включає малюнки, щоденники, 360° фільм, документує особистий досвід війни в Україні: починаючи з 2014 року (місце – її мати, що залишилася в Зданівці, Донецької області), через початок повномасштабного вторгнення, звільнення Київської області й до 2025 року.
Цьогорічна тема виставки — «Світове дерево», серед учасників — художники з країн Центральної Америки, Карибського басейну, Африки, Європи, Середнього Сходу, Азії та Океанії.У цій редакції бере участь 46 художників і колективів з усіх п’яти континентів, виставки проходять у 11ти творчих майданчиках.
Участь України організована за підтримки Українського Інституту.