Україна вперше бере участь на бієнале сучасного мистецтва в Гватемалі

Україну представляє художниця Алевтина Кахідзе.

Україна вперше бере участь на бієнале сучасного мистецтва в Гватемалі
Фото: зі сторінки Алевтини Кахідзе

Україна вперше буде представлена на бієнале сучасного мистецтва у Гватемалі проєктом художниці Алевтини Кахідзе, що розповідає про російсько-українську війну. Представницею нашої країни стане художниця Алевтина Кахідзе з проєктом „I’m Still Drawing This War” („Я все ще малюю цю війну”). Проєкт включає малюнки, щоденники, 360° фільм, документує особистий досвід війни в Україні: починаючи з 2014 року (місце – її мати, що залишилася в Зданівці, Донецької області), через початок повномасштабного вторгнення, звільнення Київської області й до 2025 року.

Фото: зі сторінки Алевтини Кахідзе
З 6 листопада 2025 року до 15 лютого 2026 року в містах Гватемала та Антигуа триватиме 24-та Bienal de Arte Paiz. Це одна з ключових мистецьких подій Латинської Америки, започаткована 1978 року. 

Цьогорічна тема виставки — «Світове дерево», серед учасників — художники з країн Центральної Америки, Карибського басейну, Африки, Європи, Середнього Сходу, Азії та Океанії.У цій редакції бере участь 46 художників і колективів з усіх п’яти континентів, виставки проходять у 11­ти творчих майданчиках. 

Участь України організована за підтримки Українського Інституту. 

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
