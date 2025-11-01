Українські музиканти представили сучасну класику в Бразилії

Концерти української класики продовжили традицію хору Кошиця, який розпочав своє турне ще в 20-х ХХ ст.

У жовтні 2025 року в Бразилії відбулася серія концертів українських музикантів за підтримки Українського інституту та Посольства України в Бразилії. Музична програма об’єднала твори українських, бразильських, австрійських і німецьких композиторів, створивши діалог між культурами.

Перший концерт відбувся 16 жовтня у Національному театрі Клаудіо Санторо в Бразиліа. Українські митці — диригент Артем Лонгінов та скрипаль Дмитро Удовиченко — представили публіці твори Євгена Станковича та Левка Колодуба, що стали символом духовної стійкості й глибини української музики.

Фото: з фейсбук-сторінки Українського Інституту

Програма виступу була підготовлена на основі «Антології української класичної музики», створеної кураторками Українського інституту Любов’ю Морозовою та Ольгою Лозинською.

Наступні концерти Дмитра Удовиченка відбулися в Манаусі, Ріо-де-Жанейро та Курітибі. Спільно з Амазонською філармонією музикант відкрив свої гастролі в Бразилії — подію, що продовжує столітню традицію представлення української музики на бразильській сцені, започатковану ще у 1920-х роках турне Українського республіканського хору під орудою Олександра Кошиця.