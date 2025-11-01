Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
У Єгипті відкрили один з найбільших археологічних музеїв світу

Спорудження коштувало більше 1 мільярда доларів.

Вхід до єгипетського Гранд-музею
Фото: Вікіпедія

У єгипетській Гізі поблизу Великої Піраміди офіційно відкрили Гранд-музей - за твердженням науковців, найбільше у світі зібрання археологічних пам'яток однієї цивілізації.

Як пише BBC, фонди музею налічують 100 тисяч експонатів, які охоплюють сім тисячоліть історії Єгипту від додинастійного періоду до грецької та римської епох. Площа виставкових залів складає 500 тисяч квадратних метрів, а вартість спорудження перевищила 1 мільярд доларів.

Головна туристична принада нової колекції - перша з часу знаходження археологом Говардом Картером повна демонстрація вмісту гробниці Тутанхамона. 

Єгиптологи сподіваються, що у майбутньому колекція буде доповнюватися експонатами, які вдасться повернути на батьківщину з інших музеїв світу. 
