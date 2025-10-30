Виставку Ukraine WOW у Києві за місяць відвідали 80 тисяч людей, її вирішили продовжити до 30 листопада

За місяць роботи інтерактивна виставка Ukraine WOW, що проходить у Києві на залізничному вокзалі, зібрала 80 тисяч відвідувачів та 3,1 млн гривень для українських музеїв. Через великий інтерес проєкт продовжили до 30 листопада включно. Крім того, передбачено безплатні квитки для ВПО та членів родин військових.

Про це Lb.ua повідомили організатори виставки.

Ukraine WOW складається з п’ятьох тематичних блоків: "Земля", "Правителі/Воїни", "Мислителі", "Митці", "Спадкоємці".

На виставці представлена понад сотня експонатів і десятки інтерактивних зон. Тут можна побачити 20-метровий козацький човен - чайку, шаблю Івана Мазепи та меч часів Русі, політати у віртуальній реальності над Бакотою, Сивашем і Карпатами, потрапити на фінальну репетицію «Ребелії» від МУР та у декорації «Конотопської відьми», побачити великі українські вау часів незалежності України — від статуеток «Євробачення» до «Золотого мʼяча» Андрія Шевченка. Три найпопулярніші локації на Ukraine WOW: безкрайнє пшеничне поле, створене з 110 000 колосків, ставок із лататтям та зелена галявина, де можна згадати найкращі миті свого дитинства.

"Попри велику війну Ukraine WOW тільки за місяць зібрала 80 000 відвідувачів — це як ущерть заповнений стадіон “Олімпійський”. Люди їдуть звідусіль - і зі Львова, і з Одеси, і з Дніпра, і з Харкова, і з Запоріжжя, і з прифронтових міст. Ми також прийняли понад 5000 військових із родинами. Ми бачимо, як потрібен проєкт, які відгуки він отримує, тому вирішили продовжити Ukraine WOW поки що до 30 листопада. Крім того, нам надходять сотні повідомлень від тих, хто хоче потрапити на виставку, але не може дозволити собі купити квитки. Ми раді повідомити, що завдяки українському бізнесу зможемо надавати безплатні квитки для внутрішньо переміщених осіб та членів родин військових. Вже маємо підтвердження від компаній Genesis та “Інтерхім” на 1300 та 1600 квитків відповідно. І це тільки початок! Ми дуже вдячні кожній компанії, яка готова підтримати українців. Щоб отримати ці квитки, потрібно заповнити форму. Чекаємо всіх на Ukraine WOW", - прокоментували керівниці Ukraine WOW Ярослава Гресь та Юлія Соловей.

Виставка Ukraine WOW створена громадською організацією Ukraine WOW та агенцією Gres Todorchuk у співпраці з АТ «Укрзалізниця». До складу експертної групи увійшли викладач бізнес-шкіл Валерій Пекар, філософ Антон Дробович, історик Олексій Сокирко, кураторка Ксенія Малих. Над створенням проєкту працювала команда з понад 300 людей. Партнери проєкту — мережа «Аврора», ROZETKA, Visa. А також «ІнтерХім», фармацевтична компанія «Дарниця», Everstake, Bolt.

Форма реєстрації для ВПО та членів родин військових: https://forms.gle/a2AjyJzMKBRaHHoG6