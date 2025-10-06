На Центральному залізничному вокзалі у Києві із 26 вересня проходить інтерактивна виставка Ukraine WOW.

Про це Lb.ua повідомили організатори заходу.

Мета виставки - занурити відвідувачів в українську спадщину та історичну тяглість, що дають нам сили для творення майбутнього.

Ukraine WOW складається з п’ятьох тематичних блоків: "Земля", "Правителі/Воїни", "Мислителі", "Митці", "Спадкоємці".

Цьогоріч виставка працюватиме до 9 листопада включно, а придбати квиток можна лише онлайн - на сайті Concert.ua. На ній представлено понад 100 експонатів і десятки інтерактивних зон:

шабля Івана Мазепи, меч часів Київської Русі, гетьманська булава;

оригінальні стародруки зі згадками України - від Боплана (1651) до Маршалла (1772);

вагон, в якому був підписаний попередній договір злуки між УНР та ЗУНР;

копії золотої пекторалі та Пересопницького Євангелія;

репліка 20-метрової козацької чайки;

великі українські "вау" часів незалежності України, зокрема "Золотий м’яч" Андрія Шевченка, статуетки "Євробачення", які для України виграли Руслана, Джамала та гурт Kalush Orchestra, Пулітцерівська премія, нагорода BAFTA за фільм "Камінь, папір, ножиці", в якому зіграв Олександр Рудинський, сукня FROLOV, яку Іван Фролов створював для виступу Сабріни Карпентер, та капелюх Руслана Багінського, створений для турне Мадонни;

VR-досвіди, завдяки яким можна політати над Карпатами, Бакотою, рожевими озерами Сивашу, перенестись на сцену нового мюзиклу "Ребелія" від МУР;

відтворена хата Поліни Райко та семиметрова декорація з вистави «Конотопська відьма».

Фото: Ukraine WOW Вагон думок

Фото: Vitalii Uhov, Ukraine WOW Автентичні фасади українських хат з різних регіонів України

Фото: Vitalii Uhov, Ukraine WOW Тунель кохання

"Ми всі володіємо дивовижними скарбами нашої спільної спадщини. Російська пропаганда завжди намагалася звести її до кількох жартівливих пісень, вареників та шароварів. Часом здавалося, їм це вдалося. Але наша спадщина проросла крізь бетон та уламки. Нині ми повертаємо собі історію і повертаємося в історію. Незалежній Україні лише 34 роки, але тяглість наших діянь сягає тисячоліть. А чим більша тяглість, тим більша цінність. Ми — молода нація древньої країни, але не хранителі застиглого музею, а жива динамічна спільнота, що творить майбутнє просто зараз, використовуючи величезну спадщину володарів і поетів, воїнів і філософів, винахідників і підприємців. Ukraine WOW говорить про складне у дуже легкий спосіб і, я сподіваюся, таким чином захопить цими думками сотні тисяч людей", - прокоментував співкуратор виставки Валерій Пекар.

Фото: Vitalii Uhov, Ukraine WOW Відтворена мозаїка "Боривітер"

Фото: Ukraine WOW, Vitalii Uhov Історія тризуба

Фото: Ukraine WOW, Vitalii Uhov Дерево пам'яті

Експонати для виставки надали музеї та приватні колекціонери. З продажу кожного квитка 50 гривень перекажуть на підтримку Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Музею археології при Інституті археології НАН України, Національного науково-природничого музею при НАН України, Черкаського міського археологічного музею середньої Наддніпрянщини, Національного музею історії України, Чернігівського обласного історичного музею ім. В. В. Тарновського.

Ukraine WOW вперше відкрилася на залізничному вокзалі у 2019 році. За три з половиною місяці її відвідали 333 000 людей, а зачинилася вона через пандемію ковіду.

Над створенням проєкту працювала команда з понад 300 людей. За концепцію та реалізацію виставки відповідають ГО Ukraine WOW та агенція Gres Todorchuk. Виставка стала можливою завдяки підтримці українського бізнесу. Ключові партнери - мережа «Аврора», ROZETKA, Visa.