Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Одеський кінфестиваль оголосив переможців

Визначили володарів "Золотого дюка" для української та європейської програм.

Одеський кінфестиваль оголосив переможців
Фото: Facebook

Одеський міжнародний кінофестиваль визначив переможців в українській та європейській програмах.

"Золотого дюка" за найкращий європейський повнометражний фільм отримала стрічка "Шість днів навесні" режисера Жоакіма Лафосса. Спеціальний диплом Міжнародного журі дістався роботі "Ти - космос" режисера Павла Острікова.

Найкращим українським повнометражним документальним фільмом визнано "Простого солдата" спільної роботи Артема Рижикова та Хуана Каміло Круса. Переможці отримали не лише статуетку, але й приз у 75 тисяч гривень.

Спеціальні дипломи журі національної документальної конкурсної програми дісталися фільмам "Татова колискова" Лесі Дяк та "Музика буття" Геннадія Черномашинцева. 

Зрештою Гран-прі за результатами глядацького голосування, що вважається найпрестижнішою нагородою фестивалю, здобув фільм "Ти - космос". 
