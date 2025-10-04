Одеський кінфестиваль оголосив переможців

Визначили володарів "Золотого дюка" для української та європейської програм.

Одеський міжнародний кінофестиваль визначив переможців в українській та європейській програмах.

"Золотого дюка" за найкращий європейський повнометражний фільм отримала стрічка "Шість днів навесні" режисера Жоакіма Лафосса. Спеціальний диплом Міжнародного журі дістався роботі "Ти - космос" режисера Павла Острікова.

Найкращим українським повнометражним документальним фільмом визнано "Простого солдата" спільної роботи Артема Рижикова та Хуана Каміло Круса. Переможці отримали не лише статуетку, але й приз у 75 тисяч гривень.

Спеціальні дипломи журі національної документальної конкурсної програми дісталися фільмам "Татова колискова" Лесі Дяк та "Музика буття" Геннадія Черномашинцева.

Зрештою Гран-прі за результатами глядацького голосування, що вважається найпрестижнішою нагородою фестивалю, здобув фільм "Ти - космос".