Виступ російської оперної співачки Анни Нетребко у Клуж-Напоці скасовано завдяки зусиллям посольства України в Румунії та активістів.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

“6 жовтня було заплановано її концерт разом з Трансільванським філармонічним оркестром, а також присвоєння Анні Нетребко звання Почесного доктора Національної медичної академії імені Георге Діми”, - йдеться у повідомленні.

МЗС нагадало, що через публічну підтримку політики Росії Україна застосувала проти Нетребко санкції.

Посольство України в Румунії комунікувало з ректором Національної музичної академії, румунськими повітовими та державними інституціями (зокрема з МЗС та Міністерство культури Румунії), аби не допустити виступ Нетребко.

Також посольство залучило для цього представників громадянського суспільства.

“Скасувавши виступ Нетребко, румунська сторона проявила розуміння і солідарність з Україною в контексті протидії гібридному впливу Росії через так звані “культурно-мистецькі заходи”, - зазначили в МЗС.