Виступ російської оперної співачки Анни Нетребко у Клуж-Напоці скасовано завдяки зусиллям посольства України в Румунії та активістів.
Про це повідомила пресслужба МЗС.
“6 жовтня було заплановано її концерт разом з Трансільванським філармонічним оркестром, а також присвоєння Анні Нетребко звання Почесного доктора Національної медичної академії імені Георге Діми”, - йдеться у повідомленні.
МЗС нагадало, що через публічну підтримку політики Росії Україна застосувала проти Нетребко санкції.
Посольство України в Румунії комунікувало з ректором Національної музичної академії, румунськими повітовими та державними інституціями (зокрема з МЗС та Міністерство культури Румунії), аби не допустити виступ Нетребко.
Також посольство залучило для цього представників громадянського суспільства.
“Скасувавши виступ Нетребко, румунська сторона проявила розуміння і солідарність з Україною в контексті протидії гібридному впливу Росії через так звані “культурно-мистецькі заходи”, - зазначили в МЗС.
Анна Нетребко вважається наближеною до Кремля, вона була довіреною особою Владіміра Путіна на президентських виборах 2012 року. У 2014 році вона зустрічалась з Олегом Царьовим, який називав себе "головою парламенту Новоросії", а також вона відвідувала окупований Донецьк і дала гроші місцевому театру.
З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році Нетребко казала, що виступає проти війни.
Кілька десятків провідних діячів мистецтва, письменників та філософів різних країн написали відкритого листа, вимагаючи усунути її від виконання ролі в опері в Лондоні.
Раніше, після протестів, угоди з Нетребко щодо виступів розривали Баварська державна опера в Мюнхені та Метрополітен-опера в Нью-Йорку.
У травні українські активісти в Німеччині виграли суд проти диригента, який захищав Нетребко.
Кількасот протестувальників вийшли до будівлі Королівської опери в Лондоні з протестом проти виступів російської сопрано Анни Нетребко.