У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
ГоловнаКультура

Під час вчорашньої атаки росіян пошкоджено Дніпровський художній музей

Музейна колекція залишилася неушкодженою, жертв немає.

Під час вчорашньої атаки росіян пошкоджено Дніпровський художній музей
Дніпровський художній музей після обстрілу росіян
Фото: Мінкультури

Внаслідок атаки Росії 30 вересня пошкоджено будівлю Дніпровського художнього музею - зруйновано фасад та вікна.

Про це повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Іван Вербицький.

Музейна колекція, за попередніми даними, залишилася неушкодженою, жертв немає.

"Всі люди, які перебували у музеї, цілі, оскільки спустилися в укриття. Дякую за вашу відповідальність. Пошкоджений фасад, вибиті майже всі вікна, вхідні двері. За попереднім візуальним обстеженням, колекція не постраждала. Над ретельною оцінкою збитків працюватимуть у наступні дні", - написав Вербицький у фейсбуці.

Він подякував керівництву та колективу музею, міській владі (комунальним закладом якої є музей), обласній адміністрації, комунальним службам, поліції, волонтерам і волонтеркам і всім залученим, які працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Фото: Мінкультури

"Збереження музейного фонду є сьогодні одним з ключових завдань Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Ці заходи включають, у тому числі, евакуацію музейного фонду. Раніше сьогодні я мав ґрунтовну зустріч з цього приводу із командою Відділу музейної справи, обліку та рестраврації культурних цінностей у складі Міністерства. Цього тижня сподіваюся також зустрітися із Коаліцією дієвців культури, що активно адвокує питання евакуації. Дякую всім, хто працює над цим", - додав заступник міністра.

Дніпровський художній музей після атаки росіян
Фото: Мінкультури
Дніпровський художній музей після атаки росіян

Учора, 30 вересня, Росія атакувала Дніпро безпілотниками. В результаті загинула одна людина, поранені 28. Загиблим є чоловік, якого госпіталізували з місця атаки у важкому стані.

Станом на ранок 1 жовтня кількість постраждалих зросла до 31 особи, серед них – неповнолітні.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies