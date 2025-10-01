Внаслідок атаки Росії 30 вересня пошкоджено будівлю Дніпровського художнього музею - зруйновано фасад та вікна.

Про це повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Іван Вербицький.

Музейна колекція, за попередніми даними, залишилася неушкодженою, жертв немає.

"Всі люди, які перебували у музеї, цілі, оскільки спустилися в укриття. Дякую за вашу відповідальність. Пошкоджений фасад, вибиті майже всі вікна, вхідні двері. За попереднім візуальним обстеженням, колекція не постраждала. Над ретельною оцінкою збитків працюватимуть у наступні дні", - написав Вербицький у фейсбуці.

Він подякував керівництву та колективу музею, міській владі (комунальним закладом якої є музей), обласній адміністрації, комунальним службам, поліції, волонтерам і волонтеркам і всім залученим, які працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Фото: Мінкультури

"Збереження музейного фонду є сьогодні одним з ключових завдань Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Ці заходи включають, у тому числі, евакуацію музейного фонду. Раніше сьогодні я мав ґрунтовну зустріч з цього приводу із командою Відділу музейної справи, обліку та рестраврації культурних цінностей у складі Міністерства. Цього тижня сподіваюся також зустрітися із Коаліцією дієвців культури, що активно адвокує питання евакуації. Дякую всім, хто працює над цим", - додав заступник міністра.

Фото: Мінкультури Дніпровський художній музей після атаки росіян

Учора, 30 вересня, Росія атакувала Дніпро безпілотниками. В результаті загинула одна людина, поранені 28. Загиблим є чоловік, якого госпіталізували з місця атаки у важкому стані.