У наступному році буде реалізовуватися програма "1000 годин українського контенту", - Мінкультури

Під патронатом президента Володимира Зеленського в 2026 році буде реалізовуватися програма "1000 годин українського контенту"
Про це повідомила перша заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій Галина Григоренко, передає "Інтерфакс-Україна".
"Основне збільшення бюджету Міністерства культури до 15 з лишком мільярдів відбулося завдяки ініціативі, яка йде від президента України - "1000 годин контенту". Ця програма буде реалізовуватися під його патронатом", - сказала вона на засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.
За її словами, Мінкультури разом з Державним агентством з питань кіно і Українським культурним фондом напрацювали бачення щодо реалізації даної програми: як будуть проводитися конкурси і відбори та які будуть комісії. Параметри будуть представлені згодом.
Водночас частина членів комітету виказали свою незгоду з тим, що кошти на цю програму (4 млрд грн) будуть виділятися через Мінкультури, а не безпосередньо для Держкіно. Голова Держкіно Андрій Осіпов також заявив, що сприймає як недовіру до команди інституції той факт, що програму хочуть провести поза Агентством кіно.
"Розмови про "1000 годин" починалася ще при Миколі Точицькому (попередній міністр культури), трохи пізніше до проєкту приєдналася Тетяна Бережна. З великою повагою ставлюся, просто як молодий держслужбовець не розумію навіщо це робити? Чи в нас нестабільна іституція, чи Держкіно зараз перебуває у складному дезорганізованому стані, не працює Рада кінематографії?", - сказав він.
- Проєкт державного бюджету на 2026 рік передбачає фінансування Держкіно на рівні 2025 року - 204,4 млн грн, з яких 173,7 млн грн - на державну підтримку кінематографії, зокрема - документування воєнних злочинів.
- В той же час, Мінкультури передбачено 4 млрд грн (в 2025 році 405 млн грн) на забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки, заходів з європейської і євроатлантичної інтеграції, національної ідентичності, героїзму, творення та поширення аудіовізуальних творів патріотичного спрямування. Зазначалося, що кошти підуть на створення українського культурного продукту: нові фільми, серіали, музика, книги й проєкти, що утверджують українську ідентичність і розповідають світу про Україну.
- УКФ запровадить в 2026 році окрему грантову програму для творців сценаріїв, документальних фільмів, телепередач і відеоблогів.