У наступному році буде реалізовуватися програма "1000 годин українського контенту", - Мінкультури

Під патронатом президента Володимира Зеленського в 2026 році буде реалізовуватися програма "1000 годин українського контенту"

Про це повідомила перша заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій Галина Григоренко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Основне збільшення бюджету Міністерства культури до 15 з лишком мільярдів відбулося завдяки ініціативі, яка йде від президента України - "1000 годин контенту". Ця програма буде реалізовуватися під його патронатом", - сказала вона на засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

За її словами, Мінкультури разом з Державним агентством з питань кіно і Українським культурним фондом напрацювали бачення щодо реалізації даної програми: як будуть проводитися конкурси і відбори та які будуть комісії. Параметри будуть представлені згодом.

Водночас частина членів комітету виказали свою незгоду з тим, що кошти на цю програму (4 млрд грн) будуть виділятися через Мінкультури, а не безпосередньо для Держкіно. Голова Держкіно Андрій Осіпов також заявив, що сприймає як недовіру до команди інституції той факт, що програму хочуть провести поза Агентством кіно.

"Розмови про "1000 годин" починалася ще при Миколі Точицькому (попередній міністр культури), трохи пізніше до проєкту приєдналася Тетяна Бережна. З великою повагою ставлюся, просто як молодий держслужбовець не розумію навіщо це робити? Чи в нас нестабільна іституція, чи Держкіно зараз перебуває у складному дезорганізованому стані, не працює Рада кінематографії?", - сказав він.