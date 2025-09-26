Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Втілить на екрані професорку у школі чарів.

Українська акторка гратиме у серіалі HBO про Гаррі Поттера
Світлана Карабут
Фото: Instagram

Українська модель та акторка Світлана Карабут приєдналася до акторського складу майбутнього серіалу про Гаррі Поттера, який знімає стримінговий сервіс HBO.

Як пише фанатське видання "Redanian Intelligence", наша співвітчизниця, яка проживає у Британії, зіграє професорку Септіму Вектор, викладачку нумерології. Персонаж практично не згадувався у серії екранізацій від Warner Bros., проте матиме екранний час у новій адаптації. 

Для Карабут це не перший великий проєкт: вона вже була залучена в епізодичних ролях у  голлівудському продакшені, зокрема останній картині про Бонда "Не час помирати" та фільмі "Соло" за франшизою Зоряних воєн. 

Перший сезон нового серіалу про Гаррі Поттера має вийти у 2027 році.
