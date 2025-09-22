Актори Міша Коллінз та Кетрін Віннік переозвучили сцени з «Тіней забутих предків» англійською

Таким чином вони вкотре підтримали Україну і наголосили на важливості збереження спадщини в час війни.

Амбасадори платформи UNITED24, актори Міша Коллінз та Кетрін Віннік, долучилися до культурного проєкту, приуроченого до Дня українського кіно. Вони переозвучили англійською мовою сцени з легендарного фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Про це повідомляють організатори.

Проєкт став символом збереження культурної спадщини у часи війни. Стрічка, що вперше вийшла на екрани у Києві 1965 року, вже тоді була актом спротиву радянським репресіям проти української інтелігенції.

Кетрін Віннік, яка з гордістю підкреслює своє українське коріння, наголосила на важливості підтримки та популяризації української культури у світі. Міша Коллінз, відомий своєю багаторічною допомогою Україні, разом із колегою демонструють, що українське мистецтво має величезне значення та силу навіть у складні часи.