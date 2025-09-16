Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Кабмін пропонує виділити на культуру у 2026 році на 4,7 млрд грн більше коштів

Найбільше додаткових коштів спрямують на створення українського культурного продукту.

Кабмін пропонує виділити на культуру у 2026 році на 4,7 млрд грн більше коштів
Тетяна Бережна
Фото: Тетяна Бережна

Кабмін ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік, де передбачив суттєве зростання фінансування культури — 15,8 млрд грн, що на 4,7 млрд більше, ніж у 2025 році.

Про це повідомило Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

Додаткові кошти спрямують на ключові напрями, зокрема:

  • +3,7 млрд грн — створення українського культурного продукту (фільми, серіали, музика, книги, проєкти для світу про Україну);
  • +6,7 млн грн — охорона державних заповідників;
  • +7,5 млн грн — харчування дітей у мистецьких ліцеях;
  • +5 млн грн — посилення спроможності Українського інституту книги.

«...У проєкті державного бюджету на 2026 рік ми збільшуємо фінансування культури: інвестуємо в український контент, який зміцнює ідентичність, очищує пам’ять від колоніальних нашарувань і робить Україну зрозумілою та шанованою у світі», — наголосила т. в. о. міністра культури Тетяна Бережна.

  • Загальні видатки бюджету на наступний рік становитимуть 4,8 трлн грн, що на 415 млрд грн більше, ніж у поточному році.
Теми: , , ,
﻿
