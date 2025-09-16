У Львові відбудеться фестиваль «Чеські сни — 2025»

Фестиваль ключатиме в себе різні напрями мистецтва. які базуватимуться на діалозі між Україною та Чехією.

З 18 до 21 вересня у Львові пройде фестиваль «Чеські сни — 2025: Тиждень чесько-українського партнерства». Подія продовжує традицію культурного діалогу між Україною та Чехією, започатковану у 2024 році, і є частиною масштабної міжнародної програми «Czech Dreams».

У програмі — концерти чеських та українських музикантів, виставки сучасного мистецтва, кінопокази та публічні дискусії. Зокрема, відвідувачі зможуть побачити роботи художниць Йогани Мерти («Попри всі можливості») та Вендули Халанкової, присвячені темам свободи й музичній спадщині Леоша Яначека. У рамках кіноклубів покажуть класичні стрічки чеського кіно — «Кубельце» Яна Гржебейка, «Чорний Петро» Мілоша Формана та «Поїзди під пильним спостереженням» Їржі Менцеля.

Фестиваль також стане платформою для обговорення культурної дипломатії, партнерства Львова й Брна та обміну досвідом у сфері мистецтва й суспільних ініціатив.

Організаторами події виступають Чеський центр у Києві, Міністерство культури Чехії, Львівська міська рада та культурні інституції міста.

«Чеські сни — 2025» мають на меті не лише представити сучасну чеську культуру у Львові, а й поглибити взаєморозуміння та партнерство між українцями й чехами у час війни.