«Золота дзиґа»: статуетку за найкращу чоловічу роль отримав Костянтин Темляк, якого обвинувачують у домашньому насильстві

Організатори кінопремії зазначили, що нагорода сьогодні — це визнання конкретної роботи, а не виправдання особи.

У номінації “Найкраща чоловіча роль” IX національної кінопремії «Золота дзиґа» статуетку отримав Костянтин Темляк за роль у фільмі «БожеВільні», повідомила Українська Кіноакадемія.

«Проте відзнака попередньої роботи актора сьогодні має інший контекст та сприйняття. Не так давно Костянтина звинуватили в фактах домашнього насильства – нині триває кримінальне провадження. Українська Кіноакадемія засудила ці дії та ще раз сьогодні зазначає свою єдину позицію – будь-які прояви насильства є недопустимими. Нагорода сьогодні — це визнання конкретної роботи, а не виправдання особи”, — йдеться у повідомленні

Крім цього, Українська Кіноакадемія висловила готовність підтримати процес публічної дискусії для захисту постраждалих та вироблення стандартів реагування на такі випадки в індустрії.