Кінець чи новий початок: «Абатство Даунтон. Величний фінал»

З 11 вересня в українському прокаті йде фільм «Абатство Даунтон. Величний фінал» — завершення кінотрилогії, яка ніяк не давала закінчитися 6-сезонній мильній опері про британську аристократію в першій половині ХХ століття. Кінокритик Ігор Кромф подивився стрічку і розповідає, чи справді це величний фінал і чи фінал узагалі.

Британія славиться традицією серіалів. Деякі її шоу можуть тривати буквально десятиліттями. Наприклад, цьогорічний переможець BAFTA TV Awards за найкращу мелодраму — серіал «Жителі Іст-Енду» — йде безперервно з лютого 1985 року. «Абатство Даунтон» ішло, звісно, трішки менше — з 2010 до 2015 року, однак теж зажило культової слави. Завершення 52-серійної мелодрами про аристократичне сімейство Кроулі та їхніх слуг з йоркширського маєтку явно залишило в розпачі велику фанбазу, що очікувала класичної британської тривалості. І тому шоуранер Джуліан Феллоуз створив повнометражну кінотрилогію, яка продовжила життя улюбленим героям.

Третя частина має підзаголовок «Величний фінал». Після успішної першої та менш успішної другої частини історія наче згортається. Леді Мері Кроулі (Мішель Докері) переживає соціальний остракізм через розлучення, і всі навколо намагаються її врятувати. Фінанси родини Кроулі співають пісні в жанрі романсу, а американський дядько Гарольд (Пол Джаматті) устиг розтринькати кошти в якійсь авантюрі, тож прибуває у Британію в компанії харизматичного пройдисвіта Гаса Сембрука (Алессандро Нівола). Батько сімейства граф Грентем теж досить засмучений, бо часи міняються і маєток треба передавати в управління молодих, а на пенсію йому не хочеться. Не може змиритися з відставкою і старий дворецький містер Карсон (Джим Картер), який передав управління молодому Енді (Майкл Фокс). І вся ця сімейна драма повільно підходить до розв’язки на щорічному фермерському ярмарку, який після смерті леді Вайолет (покійна Мегі Сміт) тепер очолила Ізабель (Пенелопа Вілтон).

Фото: kinorium.com Кадр з фільму «Абатство Даунтон. Величний фінал».

У перших двох фільмах трилогії Феллоуз ще намагався якось привабити нову аудиторію, створюючи сюжет про прибуття короля в Даунтон і війну слуг за право прислужитися монарху, а також розгортав історію появи вілли у Франції. Однак на третій частині команді стало очевидно, що зв’язок з фансервісом серіального лору настільки міцний, що будувати фундамент фільму на чомусь, окрім стосунків між персонажами в закритому просторі йоркширської маєтності, просто немає сенсу.

«Абатство Даунтон. Величний фінал» повністю побудований на фанбазі серіалу. Цей фільм, особливо у другій половині, зітканий з пасхалок і цитат, які можуть викликати щиру реакцію лише у фанатів цього всесвіту — тоді як свіжий глядач (який міг потрапити на показ хіба завдяки якомусь диву) не зрозуміє половини побаченого і знудиться ще на першій третині фільму.

Розгортаючи сюжетні лінії про передачу влади молодим на обох поверхах соціальної ієрархії, Феллоуз підводить фільм начебто до логічного кінця. Але варто пам’ятати, чим були особливі всі шість сезонів і два попередні фільми цієї мильної опери про аристократію. Вони показували мінливість ХХ століття, яка підмивала їхні дворянські устої, записані в хартіях ще ледь не з часів короля Артура.

Серіал показував, як на рід Кроулі впливали історичні події, як-от: катастрофа «Титаніка», Перша світова, епідемія іспанки чи незалежність Ірландії. А ще — як британська консервативність повільно перероджується у зашкарублість, як відбуваються емансипація жінок, технічний прогрес й еволюція робітничого класу. А втім, конфлікти у всесвіті Даунтону, через його жанр, були досить миролюбиві і не мали такої соціальної гостроти, як, наприклад, у «Гострих картузах» — серіалі, вирішеному в геть іншому жанрі кримінально-сімейної драми. В інший тональності «Картузи» говорили про ті самі викликли, з якими Британія зустрілась на початку ХХ століття.

«Величний фінал» відбувається у 1930 році. Британію очікують Велика депресія, поява фашистів і, звісно, Друга світова. Тому величному фіналу не обов’язково ставати фіналом. Завжди можна буде розказати про нові потрясіння родини Кроулі та її слуг, особливо коли сама історія підштовхує до яскравих сюжетів. Головне, аби стійка фанбаза змогла забезпечити необхідні касові збори задля продовження епосу.

