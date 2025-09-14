Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
ГоловнаКультура

​Фільм Васяновича "За Перемогу!" переміг на фестивалі в Торонто

Цьогоріч до програми потрапили фільми з 19 країн. 

​Фільм Васяновича "За Перемогу!" переміг на фестивалі в Торонто
Архівне фото
Фото: LB.ua

Фільм Валентина Васяновича "За Перемогу!" отримав головний приз у конкурсній програмі Platform 50-го міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF), що тривав з 4 по 14 вересня 2025 року.

Про це повідомляється на сайті фестивалю.

До програми Platform відбирають 10 найбільш цікавих та сміливих авторських фільмів з усього світу. Цьогоріч до програми потрапили фільми з 19 країн. 

"За Перемогу!" став першим українським фільмом, який зміг потрапити до Platform за весь час її існування. 

Нагорода у номінації Platform Award - премія в розмірі 20 тисяч канадських доларів.

Про що фільм "За Перемогу!"

Події фільму розгортаються в повоєнному майбутньому України. Головний герой - кінорежисер-початківець Роман, який мріє знову знімати фільми. Він мешкає в Києві зі своїм 18-річним сином, тоді як його кохана дружина й маленька донька залишаються у Відні - місті, куди вони виїхали на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Роман намагається знайти сенс у власному житті, не втрачаючи віри в краще майбутнє, хоча навколо вже панують розчарування, корупція, а до влади прийшов популістський уряд. Головну роль у картині зіграв сам Васянович.

  • Васянович народився 21 липня 1971 року в Житомирі. Закінчив музичне училище ім. Віктора Косенка, а потім — Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Івана Карпенка-Карого. Навчався також у Школі режисерської майстерності Анджея Вайди в Польщі.
  • Він працює як режисер, сценарист, продюсер і оператор. Його найвідоміші фільми:  "Атлантида" (2019) - антиутопія про поствоєнний Донбас;  "Відблиск" (2021) 0 воєнна драма про полон і травму; "Рівень чорного" (2017) -  психологічна драма; "Присмерк" (2014), "Креденс" (2013), "Звичайна справа" (2012), "Плем’я" (2014) -  операторська робота у фільмі Мирослава Слабошпицького.
  • Васянович був переможцем програми Orizzonti Венеційського кінофестивалю за "Атлантиду" в 2019 році, а в 2021 - цей фільм отримав "Золоту дзигу". У 2021 році -  номінант на Золотого лева за "Відблиск".
  • У листопаді 2020 року Васянович відмовився від ордена "За заслуги" 3-го ступеня, який йому присудив президент Володимир Зеленський.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies