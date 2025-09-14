​Фільм Васяновича "За Перемогу!" переміг на фестивалі в Торонто

Фільм Валентина Васяновича "За Перемогу!" отримав головний приз у конкурсній програмі Platform 50-го міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF), що тривав з 4 по 14 вересня 2025 року.
Про це повідомляється на сайті фестивалю.
До програми Platform відбирають 10 найбільш цікавих та сміливих авторських фільмів з усього світу. Цьогоріч до програми потрапили фільми з 19 країн.
"За Перемогу!" став першим українським фільмом, який зміг потрапити до Platform за весь час її існування.
Нагорода у номінації Platform Award - премія в розмірі 20 тисяч канадських доларів.
Про що фільм "За Перемогу!"
Події фільму розгортаються в повоєнному майбутньому України. Головний герой - кінорежисер-початківець Роман, який мріє знову знімати фільми. Він мешкає в Києві зі своїм 18-річним сином, тоді як його кохана дружина й маленька донька залишаються у Відні - місті, куди вони виїхали на початку повномасштабного вторгнення Росії.
Роман намагається знайти сенс у власному житті, не втрачаючи віри в краще майбутнє, хоча навколо вже панують розчарування, корупція, а до влади прийшов популістський уряд. Головну роль у картині зіграв сам Васянович.
- Васянович народився 21 липня 1971 року в Житомирі. Закінчив музичне училище ім. Віктора Косенка, а потім — Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Івана Карпенка-Карого. Навчався також у Школі режисерської майстерності Анджея Вайди в Польщі.
- Він працює як режисер, сценарист, продюсер і оператор. Його найвідоміші фільми: "Атлантида" (2019) - антиутопія про поствоєнний Донбас; "Відблиск" (2021) 0 воєнна драма про полон і травму; "Рівень чорного" (2017) - психологічна драма; "Присмерк" (2014), "Креденс" (2013), "Звичайна справа" (2012), "Плем’я" (2014) - операторська робота у фільмі Мирослава Слабошпицького.
- Васянович був переможцем програми Orizzonti Венеційського кінофестивалю за "Атлантиду" в 2019 році, а в 2021 - цей фільм отримав "Золоту дзигу". У 2021 році - номінант на Золотого лева за "Відблиск".
- У листопаді 2020 року Васянович відмовився від ордена "За заслуги" 3-го ступеня, який йому присудив президент Володимир Зеленський.