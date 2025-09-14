​Фільм Васяновича "За Перемогу!" переміг на фестивалі в Торонто

Фільм Валентина Васяновича "За Перемогу!" отримав головний приз у конкурсній програмі Platform 50-го міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF), що тривав з 4 по 14 вересня 2025 року.

Про це повідомляється на сайті фестивалю.

До програми Platform відбирають 10 найбільш цікавих та сміливих авторських фільмів з усього світу. Цьогоріч до програми потрапили фільми з 19 країн.

"За Перемогу!" став першим українським фільмом, який зміг потрапити до Platform за весь час її існування.

Нагорода у номінації Platform Award - премія в розмірі 20 тисяч канадських доларів.

Про що фільм "За Перемогу!"

Події фільму розгортаються в повоєнному майбутньому України. Головний герой - кінорежисер-початківець Роман, який мріє знову знімати фільми. Він мешкає в Києві зі своїм 18-річним сином, тоді як його кохана дружина й маленька донька залишаються у Відні - місті, куди вони виїхали на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Роман намагається знайти сенс у власному житті, не втрачаючи віри в краще майбутнє, хоча навколо вже панують розчарування, корупція, а до влади прийшов популістський уряд. Головну роль у картині зіграв сам Васянович.