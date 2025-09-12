Юристи знайшли підтвердження системного насильства над жінками з боку актора Костянтина Темляка

З цієї нагоди на ОМКФ пройде публічна дискусія щодо етики в кіно.

Поліції передали факти стосовно актора Костянтина Темляка, що свідчать не лише про насильство над фотографкою Анастасією Чорнобай, яка раніше виступила з публічною заявою, а й про інші випадки насильства щодо жінок і навіть про ймовірне розбещення неповнолітніх. Про це повідомила юридична компанія Miller, яка представляє інтереси Чорнобай.

“Йдеться не про один епізод, а про системне насильство. І попри це, Темляк залишається номінантом на «Золоту Дзиґу». Це вже не тільки питання слідства, а й питання репутації кіноакадемії та всієї індустрії,” – йдеться у повідомленні.

На заяву юристів фільми Miller відповіла Анна Мачух, директорка Української кіноакадемії, що проводить конкурс «Золота Дзиґа»: “Костянтин Темляк не є членом Кіноакадемії. Його було номіновано за конкретну роботу в конкретному фільмі, який було подано до розгляду правовласниками в лютому 2025 року. Ні статутом, ні регламентом, ні іншими установчими документами УКА не передбачено відкликання номінації в Кінопремії.”

Вона також повідомила, що кіноакадемія закликала до проведення публічних дискусій з приводу етики в кіно. Така дискусія відбудеться в рамкахОдеського кінофестивалю 30 вересня за участі представників кіноіндустрії та юриста відкомпанії Miller.

Про звинувачення Костянтина Темляка:

– на початку серпня фотографка Анастасія Соловйова (Чорнобай) повідомила, що актор Костянтин Темляк, з яким вона була у стосунках, протягом 4 років чинив щодо неї фізичне та психологічне насильство;

– вона також опублікувала відомості про переписку Темляка з 15-річною дівчиною (нині співачка Manita), де актор надсилав неповнолітній повідомлення сексуального характеру та інтимні фото;

– Темляк у своєму Instagram зізнався, що "неодноразово дозволяв собі фізично ушкодити її [Анастасію], штовхнути або стиснути руку до синця", публічно вибачився перед Анастасією;

– Manita, який нині 17 років, розповіла у Instagram, що актор вибачився перед нею також.

– Національна поліція почала досудове розслідування, яке стосується звинувачень актора Костянтина Темляка у насильстві.