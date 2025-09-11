В Україні запрацювала культурна аґенція “Терени” спрямована на підтримку культури в регіонах

В Україні з’явилася нова культурна аґенція “Терени”, яку заснувала Тетяна Терен – журналістка, культурна менеджерка, екс-директорка Українського осередку Міжнародного ПЕН-клубу. До команди аґенції долучилися проєктні менеджерки Катерина Сова та Анастасія Мацько.

Як повідомляє команда аґенції, її мета – децентралізація української культури та підтримка культурних ініціатив у регіонах.

“Після 2014 року в Україні відбулося багато змін у культурній сфері як на державному рівні, так і у громадському секторі, які сприяли появі й розвитку культурних проєктів у кожному регіоні України, – говорить Тетяна Терен. – Але після повномасштабного вторгнення Росії через безпекову ситуацію і брак ресурсів більшість культурних ініціатив в Україні знову зосереджена в кількох великих містах. Також через війну багато локальних менеджерів культури залишили свої міста й містечка, тому нам потрібно знову формувати мереживо регіональних і міжрегіональних зв’язків у культурній царині”.

“Терени” – це громадська організація. Її діяльність, яка кажуть організатори, спрямована на розвивиток, збереження і популяризацію культурних надбань українських регіонів через створення культурних просторів і резиденцій, дослідження, роботу з архітектурною спадщиною, навчання дієвців культури, культурні експедиції, книжки, інформаційні матеріали й премії.

Першим пріоритетним регіоном аґенція оголосила Полтавщину, де й будуть реалізуватися найближчі ініціативи й події “Теренів”.

Заплановані публічні події в Полтаві:

14 вересня – презентація документальної стрічки Мирослави Барчук “Українське прокляття: будівничі й руйнівники імперії” з циклу “Остання війна”;

19 вересня – презентація нової книжки Андрія Любки “Вечір у Стамбулі”.

Також цієї осені аґенція планує першу культурну експедицію регіоном для українських письменників, журналістів і митців та приїзд перших учасників Полтавської літературної резиденції.

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.