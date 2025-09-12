Ірландія бойкотуватиме Євробачення, якщо Ізраїль братиме участь

Ірландський державний мовник RTE заявив, що участь країні у Євробаченні наступного року залежатиме від того, чи допустять організатори до конкурсу Ізраїль.

Як пише The Guardian, речник транслятора вказав на неможливість ділити одну сцену з ізраїльською делегацією на тлі того, що відбуваються "жахливі вбивства у Газі, свідомі удари по журналістах, відмова в доступі для представників міжнародних ЗМІ та катастрофа для заручників, які залишилися".

Ірландія стала другою країною, яка сповістила Європейську мовну спілку про те, що готова бойкотувати Євробачення у випадку допущення Ізраїлю до участі. Раніше з такими ж вимогами звернулась Словенія. Про ймовірність не їхати на конкурс активно говорять в Іспанії, де цю ідею вже озвучив міністр культури.