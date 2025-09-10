Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
​Кримські цілі
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Головна

В Києві вперше відбудуться "Дні естонського кіно" та зустрічі із режисерами

Українська аудиторія вперше познайомиться із 5 стрічками з естонського кінематографу різних часів.

В Києві вперше відбудуться "Дні естонського кіно" та зустрічі із режисерами
Фото: з фейсбук-сторінки Інни Гордієнко

З 19 по 21 вересня у столичному кінотеатрі «Жовтень» пройде перший кінофестиваль «Дні естонського кіно в Україні». Це — перша в історії нагода для українських глядачів побачити естонський кінематограф на великому екрані.

Відкриє фестиваль культова стрічка «NIMED MARMORTAHVLIL» («Імена на мармуровій дошці») відомого режисера Ельмо Нюганена, який особисто представить свій фільм у Києві. Сюжет стрічки розгортається під час війни за незалежність Естонії 1918 року, коли студенти та школярі брали до рук зброю, щоб захистити свою державу.

Фото: надано організаторами

До програми фестивалю увійшли5 естонських фільмів різних часів, що відображають історію, культуру та унікальну атмосферу країни:

 «NIMED MARMORTAHVLIL» («Імена на мармуровій дошці»)

«1944»

«SAVVUSANNA SÕSARAD»(«Лазневе сестринство»)

«NOVEMBER»(«Листопад»)

«ELAVAD PILDID» («Живі картинки»)

 Окрім кінопоказів, глядачів очікують зустрічі з режисерами Ельмо Нюганеном та Харді Волмером, які розкажуть про свою творчість та особливості сучасного естонського кіно. Організаторка фестивалю Інна Гордієнко розповідає, що ідея виникла в рамках ініціативи «Культове естонське кіно для українців», яку минулого року реалізували в Таллінні в межах Українського кіноклубу в Естонії.

організаторка та директора з комунікацій Асоціації Українських Організацій в Естонії Інна Гордієнко
організаторка та директора з комунікацій Асоціації Українських Організацій в Естонії Інна Гордієнко

Український кіноклуб був заснований у 2023 році— фактично одразу після початку повномасштабного вторгнення, оскільки виникла нагальна потреба підтримувати й популяризувати українську культуру та кінематограф. За два з половиною роки клуб організував близько 30 показів українських стрічок.

 Більшість із них були документальними фільмами про війну, оскільки через відсутність фінансування у 2022–2024 роках художніх фільмів майже не знімали. Серед небагатьох художніх стрічок, які демонструвалися, — «Мавка», «Лісова Мавка», «Довбуш», «Чорний ворон», «Чедрик». Документальні фільми клубу охопили відомі роботи, які об’їхали міжнародні фестивалі: «Маріуполь», «Східний фронт», «Довга доба» Алана Бадоєва та багато інших.

 Покази відбувалися не лише у Таллінні, а й у різних містах Естонії — від невеликих Сіламяє, Валги й Пайде до великих центрів, таких як Тарту, Нарва та Пярну. Фільми супроводжувалися англійськими субтитрами, щоб залучити не лише українців, а й естонців та експатів. Для деяких стрічок клуб навіть підготував естонські субтитри, серед них: «Будинок Слово», «Нескінченний роман», «Чорний ворон» і «Довга доба».

 “Минулого року ми вирішили розширит проєкт, присвячений естонському кінематографу. За допомогою експертів ми відібрали 7 найкращих естонських фільмів різних епох та створили для них українські субтитри. Ці покази відбулися в Таллінні та мали великий успіх. Саме тоді народилася ідея показати ці фільми в Україні, щоб ближче познайомити українських глядачів із естонською культурою, історією та кіномистецтвом”.— продовжує організаторка.

 Для “Днів естонського кіно в Україні” відібрали 5 стрічок із цієї добірки. Разом із фільмами приїдуть і два режисери:

 Ельмо Нюганен — видатний естонський кінематографіст, чию стрічку «Імена на мармуровій дошці», яку покажуть на відкритті. Фільм присвячений війні за незалежність Естонії 1918 року, коли студенти та школярі брали до рук зброю, щоб відстояти державність.

Харді Волмер — автор фільму «Живі картинки», який покажуть на другий день фестивалю. Ця стрічка відображає естонську історію крізь призму життя однієї родини, починаючи з початку ХХ століття й до сьогодення.

 "Дні естонського кіно" організовані Асоціацією Українських Організацій в Естонії за підтримки Міністерства культури Естонії та Посольства Естонії в Україні. 

Організатори сподіваються, що фестиваль сприятиме поглибленню культурного діалогу між Україною та Естонією, а також стане поштовхом до подальшої співпраці у сфері кінематографу. Вхід на всі покази буде безкоштовний.

Також анонсовано, що цього року на Талліннському міжнародному кінофестивалі класу А «Темні ночі» (PÖFF) планується спеціальний український день.

 

 

 

 

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
