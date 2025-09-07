«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики

4 вересня в український прокат вийшов документальний фільм ютуб-блогера Антона Птушкіна “Антарктида”, що розповідає про життя-буття 30-ї Української антарктичної місії. Автор провів тиждень на станції “Академік Вернадський” і відзняв унікальні кадри антарктичної природи. Кінокритик Ігор Кромф подивився фільм і розповідає, як Птушкіну довелося відвідати південний континент, аби розібратись у формуванні прогнозу погоди.

Антона Птушкіна можна зайвий раз не представляти – він, мабуть, один з найпопулярніших українських тревел-блогерів. Хоч і розпочав свою кар’єру “професійного мандрівника” в російському шоу “Орел и Решка”, однак досить скоро створив власний ютуб-проєкт про мандрівки туди, куди можна добратись треба лише на перекладних.

У 2024 році Птушкін вирішив розширити амплуа і виступити вже не лише як контент-мейкер для Ютубу, але й як професійний документаліст. Він знімає дебютний повний метр “Ми, наші улюбленці та війна”, в якому розповідє про те, як українці рятували тварин – від котиків та песиків до левів та хамелеонів – на початку повномасштабної російської агресії. Фільм вийшов досить милим та добрим зразком того, що називають “поп-док” – документалістика, яка не має надто складної художньої форми, але при цьому утримує глядацьку цікавість завдяки доступному висвітленню теми.

Фото: Надано командою фільму 'Антарктида' Антон Птушкін під час зйомок стрічки 'Антарктида'.

За рік Птушкін повертається з новим документальним фільмом, присвяченим Антарктиді. Автор приєднався до 30-ї Української антарктичної експедиції, яка прибула на станцію “Академік Вернадський” у березні 2025 року і повернеться в Україну лише у квітні 2026-го. Документаліст провів серед полярників тиждень і за цей час відзняв гігабайти матеріалів, які лягли в основу фільму.

Сюжетно фільм можна поділити на дві частини: в першій Птушкін добирається до української антарктичної станції на флагмані нашого наукового флоту – криголамі “Ноосфера” – і розповідає все, що дізнався про корабель та взагалі про шлях до Антарктиди. У другій Птушкін розповідає про Антарктиду, нашу полярну станцію, життя, побут та роботу полярників, а також згадує про те, що найпівденніший континент – це поле великих дипломатичних баталій.

Перше, що кидається у вічі – і це мабуть найбільша окраса фільму – це унікальні кадри антарктичної природи, які зняв Птушкін. Вічно засніжена пустеля, яку розбавляє темно-сіре узбережжя, зелені мохи, темний океану навколо. І, звісно, айсберги, які мають усі можливі форми та вражають майже фентезійними відтінками блакитного й переливами пастельних тонів. Закадровий голос Птушкіна кілька разів підкреслює, що це не CGIчи генерація штучного інтелекту – це реальні кадрі полярної природи.

Фото: B&H Film Distribution Company Кадр з фільму 'Антарктида'.

Фото: B&H Film Distribution Company Кадр з фільму 'Антарктида'.

Тут варто згадати, що минулого року на фестивалі “Молодість” презентували фільм Володимира Хомка «Антарктида: Щоденники війни». Хомко був системним адміністратором в 27-й Українській антарктичній експедиції, яка відправилась на станцію у квітні 2022 року, коли російські війська ще дихали столиці в потилицю. Знімаючи на значно простішу апаратуру, Хомко створив тоді досить насичену стрічку, яка розповідала про відчуття ізольованості та страху втрати дому на тлі суворих полярних пейзажів.

Робота Птушкіна на тлі фільму Хомка виглядає як дуже оптимістичний проспект про життя українських полярників. Головний драйвер сюжету – це голос Птушкіна. Іноді він звертається закадрово, а іноді прямою мовою. Розповідає про те, як в України з’явились власні криголам та наукова станція (спойлер – допомогла дружба з британцями), а ще про купу різних моментів з життя полярників – від наукових дослідів до способів розважитися, аби не з’їхати з глузду в замкнутому просторі посеред снігів. Як досвідчений блогер Птушкін навіть примудрився зробити цілком логічний продакт плейсмент консерв.

Фото: B&H Film Distribution Company Кадр з фільму 'Антарктида'.

Фото: B&H Film Distribution Company Кадр з фільму 'Антарктида'.

Птушкін знімає для дуже широкої аудиторії, а тому всі побутові зарисовки та наукові пояснення намагається розбавляти міленіальськими жартами. Іноді вони навіть смішні. Але по-справжньому в його роботі підкупає те, як він фільмує власне щире захоплення від якихось нововідкритих для нього фактів – на кшталт того, що формування прогнозу погоди в Києві залежить від даних з Антарктиди.

В цілому фільм “Антарктида” Антона Птушкіна – це ще один хороший поп-док фільм, що використовує документальний наратив як форму просвітництва, розповідаючи про важливість роботи українських полярників і реалії життя в Антарктиді. Він розбудовує цей наратив радше як розважальний контент, ніж як наукову стрічку. Цей напрям прийшов на українські великі екрани як відповідь на засилля документальних ютуб-проєктів та документалістику стримінгових платформ. Враховуючи успіх попередньої роботи Птушкіна, а також схожу за формою роботу студії KNIFE!, яка вийде цієї осені й розповідатиме про гурт “Океан Ельзи”, можна констатувати, що напрям має свою аудиторію та непогані перспективи розвитку.

Фільм “Антарктида” має ще й окрему причину для спіху: протягом всього прокату триває збір на бойових пінгвінів – так називають спільноту полярників, які вступили в Сили безпеки та оборони.