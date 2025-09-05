Вікторія Рощина посмертно отримала американську нагороду за сміливість “Oxi Courage Award”

Українська журналістка, правозахисниця та військова кореспондентка Вікторія Рощина, яку вбили у російському полоні, посмертно отримала американську нагороду за сміливість “Oxi Courage Award”.

Про це повідомила колишня посолка України у США Оксана Маркарова на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Посольство України у США відвідали представники фонду “The Washington Oxi Day Foundation” ‒ президент та засновник фундації Енді Манатос та її виконавчий директор Майк Манатос.

"Зазначимо, “oxi” грецькою означає "ні". Саме так одним словом у 1940 році відповів народ та уряд Греції на вимогу гітлерівської Німеччини здатися та не чинити опір окупації. У 2011 році в пам’ять про героїзм народу Греції та з метою визнання проявів мужності в сучасному світі і була створена Oxi Day Foundation", ‒ додала Маркарова.

У серпні Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив Вікторію “Орденом Свободи” за громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини.

“Вікторія, попри ризики смертельної небезпеки, займалася висвітленням воєнних злочинів та порушень норм гуманітарного права на окупованих територіях. Дякуємо Oxi Day Foundation за визнання героїзму Вікторії та можливість нагадати учасникам майбутньої церемонії про високу ціну нашої свободи. І дякуємо за величезну роботу в США по захисту цінностей свободи і демократії”, ‒ зазначила Маркарова.

У минулі роки лауреатами “Oxi Courage Award”стали президент Зеленський (2022 рік), неприбуткова організація “Save Ukraine”, яка повертає з Росії викрадених українських дітей (2023 рік), та українська співачка Руслана Лижичко (2014 рік).

15 березня 2022 року окупанти викрали Вікторію Рощину в Бердянську, де вона готувала репортажі про воєнні дії на сході та півдні України. Її утримували 10 днів, потім звільнили.

Вдруге вона зникла на тимчасово окупованій території 3 серпня 2023 року. У травні 2024 року Росія вперше підтвердила, що утримує українську журналістку в полоні.

10 жовтня 2024-го стало відомо, що Вікторія Рощина померла під час етапування з Таганрога до Москви – її було включено до списків з обміну полоненими. За повідомленням Міноборони Росії, яке отримав батько Вікторії, вона померла 19 вересня. 11 жовтня Офіс Генпрокурора України заявив, що смерть журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні розслідуватимуть як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.

Тіло Вікторії повернули наприкінці лютого.

Розслідування 12 ЗМІ із шести країн під керівництвом французького консорціуму журналістів Forbidden Stories показало, що тіло Рощиної повернули на батьківщину з численними слідами тортур. Про те, що Вікторію жорстоко катували, йдеться і у фільмі-розслідуванні “Слідства.Інфо” “Останнє завдання Віки”.

Керівнику СІЗО №2 російського міста Таганрог, який організував катування української журналістки, повідомили про підозру (заочно) за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Як зазначили прокурори, підозрюваний усвідомлював, що журналістка є цивільною особою, участь у збройному конфлікті не брала та має відповідний статус, гарантований їй міжнародним гуманітарним правом, однак свідомо порушив норми Женевської конвенції та інших міжнародних договорів.

Наразі встановлюються всі особи, причетні до злочинів стосовно української журналістки.

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив журналістку Вікторію Рощину орденом Свободи.

Вікторії присвоїли правозахисну премію Homo homini, а також відзнаку конкурсу "Честь професії 2025" в спецномінації «За відданість професії за найтяжчих умов».