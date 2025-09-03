Національна філармонія проведе прем’єрні виконання творів Вікторії Польової та Олега Безбородька

18 вересня Національний ансамбль солістів «Київська камерата» зіграє у Національній філармонії концерт «Сталь. Фіалка. Лють». У програмі — світові прем’єри творів Вікторії Польової («Софія») та Олега Безбородька («Сталь. Фіалка. Лють»), а також знакові композиції українських класиків ХХ–ХХІ ст.: Івана Карабиця, Володимира Загорцева, Богдани Фроляк, Олександра Родіна.

Фото: Національна філармонія України

Диригуватиме маестро Кері-Лінн Вілсон (США–Канада), засновниця Ukrainian Freedom Orchestra, чиї гастролі провідними сценами Європи та США зробили вагомий внесок до популяризації української класичної музики.

На сцені виступлять Камерний хор «Київ», солістки Сюсанна Чахоян і Ірина Петрова, скрипаль Кирило Бондар та дует Kyiv Piano Duo — Олександра Зайцева й Дмитро Таванець.Тривалість концерту - 120 хвилин з перервою.