Українські миротворці, ірландські пивовари, польська шляхта: десять серіалів вересня

Осінь — сезон, коли ми повертаємося з літніх подорожей і все більше часу проводимо вдома. Тобто ідеальний час, щоб розпочати новий серіальний сезон. Цього вересня нас очікує низка захопливих нових шоу, продовження улюблених і навіть дещо геть неочікуване.

«Венздей», 2 сезон, 2 частина

Коли: 3 вересня

Де: Netflix

Netflix традиційно затягнув інтригу і розділив другий сезон свого супервідомого проєкту на дві частини. Сюжет той самий: Венздей (Дженна Ортега) стає найпопулярнішою ученицею академії Невермор, але її турбує інше — найкраща подруга в небезпеці, а винна в цьому Венздей. Першу частину другого сезону критики та глядачі сприйняли навіть тепліше, ніж зірковий перший сезон, тому його продовження однозначно в топі шоу вересня.

«Папір»

Коли: 4 вересня

Де: Peacock

Шоуранери культового «Офісу» Грег Деніелс і Майкл Колман зібралися роки опісля, щоб створити нове процедуральне мок'юментарі.

Сюжет розгортається в Огайо навколо газети Toledo Truth Teller: колись видатна і популярна, нині вона майже банкрут. Новий головред Нед Семпсон (його грає Донал Глісон, син того самого Брендана Глісона) намагатиметься врятувати газету силами репортерів-волонтерів, чия професійна амбітність не пропорційна компетентності. На цьому шляху його очікує чимало перешкод — зокрема, газеті доведеться ділити офіс з фірмою, що продає туалетний папір.

«Українські миротворці»

Коли: 10 вересня

Де: Суспільне

До початку російсько-української війни у 2014 році суспільство вважало, що Збройні сили України не мають жодного бойового досвіду. Однак українські військові роками брали участь у десятках миротворчих місій по всьому світу, а окремі контингенти виконували завдання з підтримки міжнародного миру аж до початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Новий документальний мінісеріал від Суспільного у трьох серіях розповідає про українських миротворців, які виконували завдання на Балканах, Близькому Сході та в Африці. Нам покажуть той бік українського війська, про який більшість знала надто мало.

«1670», 2 сезон

Коли: 17 вересня

Де: Netflix

Ще одне велике продовження на Netflix — польська історична сатира в жанрі мок’юментарі «1670», безжальний розтин сучасного польського суспільства через метафори історичного минулого. Перший сезон став популярним не лише в Польщі, а й вийшов у лідери в українському сегменті стримінгу.

У другому сезоні шляхтич Адамчевський очікуватиме в гості не когось там, а самого короля Яна Собеського. Тож до обжинків готуватимуться з особливим розмахом, що перетвориться на чергову круговерть гумору, сатири, переживань та інтриг.

«Ранкове шоу», 4 сезон

Коли: 17 вересня

Де: AppleTV

Довгоочікуване продовження популярного процедуралу про роботу американського телебачення. У новому сезоні героїні Дженніфер Еністон і Різ Візерспун працюватимуть з темою дипфейків і штучного інтелекту в медіапросторі — як бачимо, проблема ШІ дуже хвилює не лише Голлівуд, а й американських телевізійників, тож потрапляє в усе більше фільмів і серіалів.

До тандему Еністон і Візерспун повернуться Ніколь Бехарі й Нестор Карбонелл. Серед нових зірок серіалу буде Джеремі Айронс, Аарон П'єр і Вільям Джексон Гарпер.

«Чорний кролик»

Коли: 18 вересня

Де: Netflix

Джуд Лоу грає успішного ресторатора з Нью-Йорка, який потрапляє у кавалькаду кримінальних пригод через борги проблемного брата (Джейсон Бейтман). Утеча від мафії та кредиторів нарешті зблизить братів. Серіал обіцяє багато екшну й гумору на тлі великого міста.

«Чорний кролик» — це завершений мінісеріал на вісім епізодів, частину зняв відомий любитель кримінального жанру Джастін Курзель, який уже зрежисував з Джудом Лоу «Кривавого лідера» про неонацистську банду 1980-х у США.

«Повільні коні», 5 сезон

Коли: 24 вересня

Де: AppleTV

Гері Олдман продовжує грати харизматичного мізантропа, що очолює найгірший підрозділ британської контррозвідки Мі-5. У новому сезоні спецагенти-невдахи розбиратимуться з низкою дивних інцидентів у Лондоні.

«Повільні коні» з кожним сезоном не втрачає якості й показує високий клас гумору, драми та сюжетної інтриги — і це рідкість для серіалів, які тривають так довго. Єдиний мінус — у вересні яблучний сервіс покаже лише дві серії, а наступну частину демонструватимуть з жовтня до грудня.

«Дім Гіннеса»

Коли: 25 вересня

Де: Netflix

Один з головних британських шоуранерів сучасності Стівен Найт («Гострі картузи», «SAS: Невідомі герої», «Тисяча ударів») створює свою версію «Спадщини» — велику бізнес-драму, повну кохання, зрад та інтриг. Тож від його нового проєкту можна очікувати закрученого сюжету, глибокого занурення в історичний матеріал і соковитих діалогів.

Масштабний історичний костюмований серіал перенесе глядачів у Ірландію та Нью-Йорк ХІХ століття. Легендарний пивовар сер Бенджамін Гіннес заповів синам і доньці управляти пивоварнею, що стала культовою у світі. Тепер абсолютно різні за характерами Артур, Едвард, Бен і Енн мають розібратися з усіма сімейними міжусобицями, аби втримати легендарну марку батька.

«Савант»

Коли: 25 вересня

Де: AppleTV

Серіал про спецагентку ФБР, яка виконує унікальні операції. Її завдання — жити на форумах даркнету й ідентифікувати тих, хто за маскою анонімності тролінгує і навіть готовий до небезпечних дій у реалі.

«Савант» — це кримінальний трилер, де саспенс викручуватиме напругу на повну. Головну роль виконує Джессіка Честейн — і це ще один знак, що шоу має бути цікавим. А тема радикалізації в інтернеті може вдало перегукуватися з нещодавно сенсаційним «Юнацтвом».

«Проблемні»

Коли: 25 вересня

Де: Netflix

У кінці вересня Netflix пропонує насичену суміш горору, трилеру й чорної комедії, що осмислює тему «терапевтичних шкіл» для «проблемних підлітків».

Сюжет розгортається в американській периферії, де молодий коп почне розслідування у школі для «проблемних підлітків». За своєю структурою та діяльністю цей заклад нагадує радше деструктивну секту. Творці шоу кажуть, що надихалися серіалом «Фарго» й фільмом «Дитина Розмарі» Романа Поланскі. Тож очікуємо напруженої атмосфери, яку періодично розбавлятиме істеричний гумор.