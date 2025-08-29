Що відомо про ракету «Фламінго»?
Український інститут книги запускає онлайн-базу перекладів української літератури іншими мовами

Понад 800 книжок, перекладених з української, уже доступні для перегляду.

ілюстративне фото
Фото: Український інститут книги

Український інститут книги запускає онлайн-базу перекладів української літератури іншими мовами, що покликана сприяти популяризації української культури за кордоном, повідомляє Мінкульт. 

Понад 800 книжок, перекладених з української, уже доступні для перегляду. Користувачі можуть зручно фільтрувати видання за мовою та знаходити літературу, доступну для іноземних читачів їхньою рідною мовою.

У наповненні бази активну участь взяли письменниця та популяризаторка української мови Наталя Мисюк, менторка та керівниця проєктів Ірина Удовенко, а також колектив української книгарні в Празі «Вуса Шевченка». Каталог видань оновлюється.

База також містить книжки, видані завдяки програмі Translate Ukraine, яку УІК реалізує з 2020 року для підтримки перекладів.

Новий інструмент стане у пригоді культурним та освітнім інституціям, посольствам, культурним центрам; організаторам міжнародних подій; бібліотекам, книгарням, викладачам і промоутерам читання.

Як користуватися:

  • Оберіть потрібну мову.
  • Отримайте перелік перекладів.
  • Використовуйте його для заходів чи рекомендацій іноземним читачам.

Щоб долучитися до розвитку бази — поширюйте інформацію, запрошуйте свою аудиторію відкривати українську літературу; рекомендуйте книжки, які вже доступні в перекладах; допомагайте поповнювати базу; якщо знайшли неточності — можна повідомити на [email protected].
﻿
