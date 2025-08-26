До короткого списку номінантів на премію Вацлава Гавела увійшов правозахисник Максим Буткевич

Відбіркова комісія премії Вацлава Гавела за права людини, яка відзначає видатні дії громадянського суспільства на захист прав людини в Європі та за її межами, сьогодні, 26 серпня, оголосила короткий список лауреатів премії 2025 року. Туди увійшов Максим Буткевич, український правозахисник, який понад два роки перебував у російському полоні.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Парламентської асамблеї Ради Європи.

Комісія, що обирала претендентів, складається з незалежних діячів зі світу прав людини. Її очолює президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос. Ім'я цьогорічного переможця оголосять на відкритті осіннього пленарного засідання ПАРЄ у Страсбурзі 29 вересня.

Максим Буткевич – український журналіст, правозахисник і співзасновник Центру прав людини "Зміна" та "Громадського радіо". Він добровольцем вступив до лав Збройних сил України на початку російського вторгнення 2022 року та став командиром взводу. Його взяли в полон і засудили до 13 років позбавлення волі. Він провів понад два роки в полоні, перш ніж його звільнили в результаті обміну полоненими в жовтні 2024 року.

"Він залишається потужним символом мужності та стійкості у захисті справедливості та свободи", – наголосили у ПАРЄ.

Також номінанткою на премію є грузинська журналістка Мзія Амаглобелі. Вона є співзасновницею незалежних медіа-видання "Батумелебі" та "Нетгазеті".

У ПАРЄ наголошують, що, незважаючи на політично мотивоване ув'язнення та жорстоке поводження після викриття зловживань під час протестів, її сміливі дії допомогли привернути увагу до репресій у ЗМІ та політичних зловживань, прагнучи забезпечити демократичне майбутнє Грузії.

"Її арешт та подальше винесення вироку у 2025 році зробили її символом свободи преси та стійкості перед обличчям репресій з боку уряду, що підкреслює вирішальну роль журналістів у захисті прав людини", – зазначено у повідомленні.

Ще одним претендентом є Ульві Гасанлі, азербайджанський журналіст і директор незалежного медіа-видання Abzas Media з 2016 року. З 2011 року він зазнає невпинних переслідувань з боку уряду, включаючи затримання, тортури та політично мотивовані звинувачення. У червні 2025 року Гасанлі засудили до дев'яти років позбавлення волі, і наразі він утримується в суворих умовах у віддаленій в'язниці, де він витримував голодування та одиночне ув'язнення, продовжуючи водночас залишатися стійким та відданим свободі преси.

Премія імені Вацлава Гавела за права людини вручається щороку ПАРЄ у партнерстві з Бібліотекою Вацлава Гавела та Фондом Charta 77. Вручають 60 000 євро, трофей та диплом.