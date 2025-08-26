Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаКультура

У серпні у світі з’явилися чотири україномовні аудіогіди

Йдеться про музеї у чотирьох країнах Європи.

У серпні у світі з’явилися чотири україномовні аудіогіди
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Офісу президента України

У серпні у музеях Європи з’явилися ще чотири україномовні аудіогіди. 

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Зокрема, аудіоекскурсії українською тепер доступні в:

  • музеї Рембрандта в Амстердамі (Нідерланди) – єдиний музеї у світі, що повністю присвячений життю та творчості художника;
  • музеї Лагоса (муніципалітет Португалії в регіоні Алгарве) - відомий своєю морською історією;
  • музеї ім. Мігая Мункачі в місті Бекешчаба (Угорщина) - в ньому зберігаються археологічні знахідки скіфської, сарматської та аварської епох;
  • Берлінській картинній галереї (Німеччина) - в ній експонуються твори Яна ван Ейка, Брейгеля, Дюрера, Гольбейна, Боттічеллі, Рафаеля, Тіціана, Караваджо, Рубенса та Рембрандта.

“Українська як мова культури, мистецтва, діалогу цивілізацій та спільних цінностей. Все це – про проєкт українських аудіогідів, який масштабуємо у провідних музеях і пам’ятках світу. Українська об’єднує весь цивілізований світ”, – наголосила Олена Зеленська.

Зазначається, що наразі доступні 106 аудіогідів у музеях, галереях та історико-культурних об’єктах 55 країн.

﻿
