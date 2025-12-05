У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
ФотоВперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ГоловнаКультура

В трьох країнах Європи з’явилися україномовні аудіогіди

Зараз у 59 країнах працюють 115 українських аудіогідів. 

В трьох країнах Європи з’явилися україномовні аудіогіди
Аудогід, ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Офісу президента України

В Румунії, Франції та Бельгії з’явилися україномовні аудіогіди

Про це повідомила пресслужба ОП з посиланням на першу леді України Олену Зеленську.

В День української писемності та мови 9 листопада запрацював український аудіогід у Музеї імені Григоре Антипи в Бухаресті. Він входить до п'ятірки найкрасивіших природничих музеїв Європи.

Також аудіогід українською з’явився у палаці Рогана у Страсбурзі. В ньому розташовані три ключові музеї міста: Музей образотворчого мистецтва (Musée des Beaux-Arts, MBA), Музей декоративно-ужиткового мистецтва (Musée des Arts Décoratifs, MAD) та Археологічний музей (Musée archéologique).

Крім того, український аудіогід можна почути в палаці Куденберг в Бельгії. Це підземний археологічний комплекс, що відкриває світ стародавнього Брюсселя через інтерактивну екскурсію.

За даними Олени Зеленської, у 59 країнах працюють 115 українських аудіогідів. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies