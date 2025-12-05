Зараз у 59 країнах працюють 115 українських аудіогідів.

В Румунії, Франції та Бельгії з’явилися україномовні аудіогіди.

Про це повідомила пресслужба ОП з посиланням на першу леді України Олену Зеленську.

В День української писемності та мови 9 листопада запрацював український аудіогід у Музеї імені Григоре Антипи в Бухаресті. Він входить до п'ятірки найкрасивіших природничих музеїв Європи.

Також аудіогід українською з’явився у палаці Рогана у Страсбурзі. В ньому розташовані три ключові музеї міста: Музей образотворчого мистецтва (Musée des Beaux-Arts, MBA), Музей декоративно-ужиткового мистецтва (Musée des Arts Décoratifs, MAD) та Археологічний музей (Musée archéologique).

Крім того, український аудіогід можна почути в палаці Куденберг в Бельгії. Це підземний археологічний комплекс, що відкриває світ стародавнього Брюсселя через інтерактивну екскурсію.

За даними Олени Зеленської, у 59 країнах працюють 115 українських аудіогідів.