Уряд схвалив законопроєкт про меценатство у сфері культури

Уряд схвалив розроблений Міністерством культури законопроєкт про меценатство у сфері культури.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
“Уперше визначаємо, що вважається меценатством, хто може бути меценатом та бенефіціаром і які напрями підтримки охоплює така діяльність”, – пояснила вона.
Очільниця зазначила, що законопроєкт фіксує напрями допомоги: від оновлення бази закладів культури до реставрації спадщини та підтримки українського контенту.
Законопроєкт запускає нову модель партнерства між державою, бізнесом і громадянським суспільством і пропонує заохочення для меценатів.
Документ передали на розгляд Верховної Ради.
“Очікуємо на його підтримку від народних депутатів найближчим часом”, – додала Свириденко.