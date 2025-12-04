США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Уряд схвалив законопроєкт про меценатство у сфері культури
Фото: t.me/svyrydenkoy

Уряд схвалив розроблений Міністерством культури законопроєкт про меценатство у сфері культури.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

“Уперше визначаємо, що вважається меценатством, хто може бути меценатом та бенефіціаром і які напрями підтримки охоплює така діяльність”, – пояснила вона.

Очільниця зазначила, що законопроєкт фіксує напрями допомоги: від оновлення бази закладів культури до реставрації спадщини та підтримки українського контенту.

Законопроєкт запускає нову модель партнерства між державою, бізнесом і громадянським суспільством і пропонує заохочення для меценатів.

Документ передали на розгляд Верховної Ради. 

“Очікуємо на його підтримку від народних депутатів найближчим часом”, – додала Свириденко.
