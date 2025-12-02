Це поповнення музейного фонду стало найбільшим за всю історію незалежної України.

Підозрюваний у крадіжці культурних цінностей з АР Крим екснардеп передав свою колекцію музею

Національний музей історії України отримав понад 7 тисяч унікальних археологічних цінностей. Раніше працівники ДБР виявили їх у екснардепа, який на початку двохтисячних років очолював Раду Міністрів АР Крим.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

“Під час досудового розслідування колишній народний обранець уклав угоду про визнання винуватості та погодився передати державі усю свою колекцію, навіть з тими експонатами, що не були виявлені під час обшуків”, - зазначили правоохоронці.

В ДБР запевнили, що це поповнення музейного фонду стало найбільшим за всю історію незалежної України. Частина артефактів представлена відвідувачам музею, оскільки була передана туди на відповідальне зберігання.

У квітні 2022 року у екснардепа вивили колекцію стародавніх українських артефактів, серед них унікальний гунський меч із золотим оздобленням, золоту візантійську ікону XI – XII ст., прикраси, шоломи, ікони, інші предмети, які мають історичну та культурну цінність.

Під час обшуків у одному з офісних приміщень Києва, що належать ексдепутату, було виявлено понад 6 тис. одиниць історичних та культурних цінностей. Зокрема було виявлено скіфські мечі акінак, списи, сокири, стріли, монети, кольчугу 12 сторіччя, шоломи епохи Еллінізму та посуд Трипільської культури.

Згодом під час нових обшуків у ексдепутата та членів його злочинної групи було виявлено ще одну схованку з великою колекцією старожитностей. Вони могли бути протиправно вилучені з Музейного фонду України або знайдені під час незаконних розкопок. Тоді було знайдено понад тисячу артефактів, які належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя.

Серед вилученого - меч гунів, декорований золотом та альмандинами. За стилістикою він нагадує славнозвісну гунську діадему з Мелітопольського музею, яка була викрадена російськими окупантами.

Також знайдені обладунки 16–19 ст., серед яких шоломи моріони польських гусарів, іранські шоломи, монети періодів від античності до пізнього середньовіччя. Знайшли правоохоронці й візантійську золоту декоровану емаллю іконку із зображенням архангела Михаїла 11–12 ст., античні та скіфські старожитності, ікони, холодну зброю 14–19 ст., Першої та Другої світових воєн, мечі епохи Великого переселення народів тощо.