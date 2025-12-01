"Дрон Magura, кримське золото, кубок Світоліної": виставку Ukraine WOW у Києві продовжили і додали нові експонати

Оновлена експозиція стане доступною для відвідувачів з 4 грудня та працюватиме до 11 січня 2026 року.

Інтерактивна експозиція Ukraine WOW на Центральному залізничному вокзалі Києва залишатиметься відкритою й узимку. Оновлена експозиція стане доступною для відвідувачів з 4 грудня та працюватиме до 11 січня 2026 року.

Про це LB.ua повідомили організатори заходу.

За два місяці виставку відвідали 160 тисяч людей. Завдяки цьому вдалося зібрати на підтримку українських музеїв понад 6,7 мільйонів гривень.

Серед нових експонатів виставки:

кримське золото зі Скарбниці Національного музею історії України: сережки, гривни, браслети, вінки, підвіси, медальйони й каблучки 1 ст. н. е. та інші коштовності;

«Граматка» Пантелеймона Куліша 1857 року;

макет морського дрона MAGURA;

капелюх із плюща, який Руслан Багінський створив для вітрини паризької Galeries Lafayette;

статуетки «Оскар» Анатолія Кокуша, які він отримав у 2006 році за надзвичайні наукові й технічні досягнення в кінематографі;

два кубки NAVI: кубок Aegis of Champions, The International 2011 з Dota 2 та кубок Intel Extreme Masters V Hannover 2011 з Counter-Strike 1.6;

олімпійські медалі українських спортсменів, здобуті в різні роки;

кубок Еліни Світоліної WTA Finals 2018.

Зміни торкнуться таких інсталяцій і фотозон:

найпопулярніші фотозони Ukraine WOW - Тунель кохання та ставок із лататтям - "замерзнуть";

у зоні «Митці» за допомогою нейромереж оживуть зимові пейзажі Віктора Зарецького;

там же зʼявляться мініатюри залів Національного художнього музею України, Одеського національного академічного театру опери та балету, Національного музею літератури України, в які можна буде зазирнути;

у зоні «Музика» відвідувачі завдяки VR-окулярам зможуть опинитися на сцені Національної філармонії України та послухати, як хор «Гомін» виконує знаменитий «Щедрик» Леонтовича.

Як повідомлялося, за місяць роботи Ukraine WOW зібрала 80 тисяч відвідувачів.